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В сети обсуждают скандал с недвижимостью вокруг семьи политолога Екатерины Шульман

В сети обсуждают скандал с недвижимостью вокруг семьи политолога Екатерины Шульман

Несколько дней в телеграм-каналах стали активно обсуждать скандал вокруг семьи известного политолога Екатерины Шульман — москвичка Алина Дальская обвинила родственников журналистки в том, что они пытаются выжить ее из квартиры.

Дальская, которая является главным редактором издания "Настя и Никита", живет в доме на Рождественском бульваре в Москве. В своем фейсбуке она рассказала, что товарищество собственников жилья перекрыло воду в ее квартире. Председателем ТСЖ является сестра супруга Екатерины Лариса Шульман. По словам Дальской, на контакт она не идет и бросает трубку.

Почему все это? Мы отказались продать семье Шульман свою квартиру по цене ниже рыночной,

— рассказывает она о конфликте.


Екатерина Шульман

Spletnik связался с Екатериной Шульман и попросил прокомментировать ситуацию:

Мы не живем в этом доме с февраля 2012 года — с тех пор, как на моего мужа напали в подъезде и проломили ему голову. Ни я, ни мои дети не владеют в доме никакой собственностью и по этой причине членами ТСЖ быть не могут. Председатель ТСЖ — старшая сестра моего мужа Лариса. Припоминаю, в конце прошлого года кто-то из ресторана, снимавшего в доме помещение, тоже расстраивался, что им отключили электричество за неуплату, и меня тоже спрашивали, что я думаю по этому поводу.

Телеграм-канал "Антиглянец" напомнил, что в конфликт по поводу недвижимости семья Шульман попадает уже не в первый раз.

А ведь не первый раз семья уважаемой и любимой глянцем и не только Екатерины Шульман отжимает недвигу в центре Москвы! Мы прекрасно помним истерику рестораторши Леры Головановой, угрожавшей вывесить плакаты с Шульман в своих окнах (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.),

— пишет канал.


Речь идет о прошлогоднем инциденте, когда ресторатор Лера Голованова заявила, что была вынуждена закрыть свой ресторан Shell, Yes seafood bar в Москве по вине семьи политолога. Муж Екатерины Михаил являлся председателем ТСЖ. По словам Головановой, он незаконно отключил электричество в помещении, где располагался ресторан:

Почему я упоминаю ее имя (Екатерины Шульман. — Прим. ред.), потому что любимый вами либеральный политолог не может действовать своими руками, она же публичный человек. Но она точно в курсе происходящего. На помещение ресторана они положили глаз и пытаются всеми нехитрыми путями выживать оттуда арендаторов, как это было сделано с другими помещениями.

Она заявила, что хочет распечатать портреты Екатерины Шульман и повесить их на окна, отметив, что Екатерина причастна к закрытию ресторана.

Но стыда у этого человека нет, как и совести,

— заявила Голованова.


Екатерина Шульман с мужем
Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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