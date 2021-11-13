В США пассажирам предлагают полеты "в никуда" для секса на борту

Вадим Карасев

Американский пилот предлагает платные полеты на двухмоторном самолете Cessna для романтических свиданий и секса на борту, сообщает New York Post.

Стоимость рейса "в никуда" составляет 995 долларов (примерно 71 тысяча рублей). За эти деньги пары смогут насладиться романтической обстановкой, 45 минут летая над Лас-Вегасом.

Как отмечается, салон самолета оборудован кроватью с матрасом, атласными простынями красного цвета и специальными "подушками для секса".

На необычном рейсе может присутствовать вплоть до шести человек. Владелец компании Love Cloud и пилот Энтони Блейк отмечает, что в числе его клиентов есть как молодожены и зрелые пары, так и группы сразу из нескольких человек.

От пилота пассажиров отделяет лишь занавеска, но сам Блейк надевает во время полета особые наушники с шумоподавлением.

Идея о необычной услуге на борту возникла у предпринимателя совершенно случайно 5 месяцев назад, когда двое пассажиров решили отметить подобным образом свою помолвку.



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