Ваш Знак Юпитера при рождении: как он влияет на вашу судьбу

Вадим Карасев

В момент рождения человека на него влияют все ночные светила — Луна, Солнце, а также планеты. Среди планет особое место занимает Юпитер. Астрологи рассказали, как он влияет на нашу судьбу.

Энергетика данной планеты крайне сильна, хоть и меняется не так уж часто. Юпитер управляет нашей судьбой в самом глобальном смысле. Нам под силу вырваться из его притяжения, но для этого придется приложить уйму усилий, которые порой забирают все время и энергию.

Овен

Люди, рожденные под эгидой Юпитера в Овне, откровенны, поэтому их в основном окружают такие же откровенные и честные люди. Судьба этих людей всегда яркая и позитивная, потому что данная планета помогает им добиваться своего.

Телец

Юпитер в Тельце при рождении снабжает людей верой в себя и высоким стремлением к самодостаточности. Это, несомненно, делает судьбу данных людей более оптимистичной, ведь им чуждо желание вечно просить кого-то о помощи. Это те, кто живет по принципу «лучше сам как-нибудь справлюсь».

Близнецы

Судьба людей, появившихся на свет под влиянием Юпитера в Близнецах, легка и позитивна, потому что Юпитер этом Знаке почти безучастен к её формированию. С другой стороны, планета дает нам некий фарватер, направление движения, а в Близнецах он этого сделать не может, поэтому рожденные без влияния Юпитера часто мечутся по жизни без цели.

Рак

Если человек родился в тот момент, когда Юпитер проходил по Знаку Рака, то это наделяет его стойкостью, верой в себя и нерушимой надеждой на лучшее. Судьба таких людей в большинстве случаев складывается хорошо, особенно если рядом есть надежный друг и товарищ.

Лев

Юпитер во Льве благоприятно влияет на судьбу человека, рожденного под его влиянием. Такие люди не терпят наглости и нахальства. Их судьба строится вокруг доброты, честности и открытости. В целом их жизнь предсказуема и практически лишена неприятных сюрпризов.

Дева

Судьба людей, которые в момент рождения находились под влиянием Юпитера в Деве, может быть очень нелегкой. Дело в том, что они склонны к уединению, замкнутости. Им очень сложно делиться своими мыслями с окружающими, поэтому часто приходится бороться с проблемами самостоятельно, а это непросто.

Весы

Судьба тех, кто был рожден под влиянием Юпитера в Весах — наставничество. Эти люди являются прирожденными учителями, вдохновителями. Их высшая задача — порождать в других людях интерес к жизни, давать им надежду и помогать им бороться с сомнениями. Главное — почаще слушать свое сердце.

Скорпион

Юпитер в Скорпионе лишает новорожденного человека стремления к изменению своей жизни. Такие люди довольно апатичны, а также часто проявляют эгоизм, но не потому, что им так хочется, а потому, что у них нет выбора, ведь у них хватает сил и времени лишь на себя. Их судьба сильно зависит от случайностей.

Стрелец

Судьба тех, кто был рожден в период царствования Юпитера в Стрельце, редко бывает простой. Дело в том, что планета в таком положении наделяет людей стремлением к спешке, принятию необдуманных решений. Их судьба — постоянные испытания и извлечение из них уроков.

Козерог

Если в момент рождения человека Юпитер был в Козероге, это делает его лишенным чувства меры. Судьба может складываться самым непредсказуемым способом, потому что такие люди гнут свою линию и частенько наживают себе врагов. Вся их жизнь — это борьба с окружающими и самими собой.

Водолей

Юпитер в Водолее в день рождения человека — это хорошо. Астрологи говорят, что судьба таких людей складывается очень благоприятным образом, потому что планета делает их невосприимчивыми к стереотипам и клише. Также они получают очень мощное шестое чувство.

Рыбы

Если Юпитер в момент вашего рождения был в Рыбах, это могло лишить вас творческого вдохновения. Чтобы ваша судьба складывалась более благоприятно, астрологи советуют вам не поступать безрассудно. Нужно чаще прислушиваться к советам близких и не забывать про пережитый горький опыт.