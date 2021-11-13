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Ведущий расхвалил Ольгу Бузову

Ведущий расхвалил Ольгу Бузову
Антон Комолов сравнил ведущую и певицу Ольгу Бузову и Моргенштерна. Телеведущий Антон Комолов прокомментировал популярность Ольги Бузовой и рэпера Моргенштерна. Комолов уверен: звезда «Дома-2» все-таки значительно опережает своего главного конкурента, да и многих других, потому что выделяется искренностью и детской наивностью. «Ольга Бузова, конечно, лучше Моргенштерна: у нее красивые ноги, а Моргенштерн ходит непонятно в чем. Но, с другой стороны, он тоже в хорошей физической форме. С точки зрения трогательности и вот этого всего, ну кто может Ольге составить конкуренцию?», — рассказал Антон Комолов в YouTube-эфире RTVI.
Моргенштерн Антон Комолов много лет вел шоу на канале МТV. Он считает: все, что сейчас делается на YouTube и в социальных сетях, когда-то давно было на телевидении, поэтому он прекрасно понимает причины популярности нынешних звезд. Знаменитости и раньше добивались известности эпатажными выходками. «И Моргенштерн, и Слава Марлоу, и Валя Карнавал, и Клава Кока, и кого ни возьмите из молодежи — это, конечно, абсолютно эмтивишная история. Потому что это современная музыка, это абсолютно молодая, свежая энергия, это то, что захватывает. Просто так Моргенштерн не стал бы популярным у миллионов своих сверстников и тех, кто помоложе. Мне кажется, тогдашнее MTV — это, в общем, во многом то, что сейчас делают на YouTube». Комолов, например, застал расцвет карьеры Децла, считающегося первопроходцем в российском хип-хопе. По мнению шоумена, рэпер достиг высот примерно тем же путем, что и нынешние звезды: не только творчеством, но и грамотной раскруткой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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