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Вера Сотникова призналась, почему не смогла родить второго ребенка

Вера Сотникова призналась, почему не смогла родить второго ребенка
Актриса Вера Сотникова рассказала о проблеме экстрасенсам. В новом выпуске «Битвы экстрасенсов» участники проекта приняли участие в очередном эксперименте и попробовали определить многодетную мать среди нескольких женщин. Отличается ли её энергетика от других, и какие тайны скрывает каждая из героинь выпуска, экстрасенсы расскажут уже в эту субботу на ТНТ. Перед экстрасенсами появились шесть женщин, одна из которых воспитывает тринадцать детей. Участникам шоу нужно распознать среди женщин многодетную мать. Маги рассказали расскажут факты из биографий каждой героини и истории, связанные с их детьми: радостные, мистические, а иногда и трагические.
Вера Сотникова Один из самых ярких эпизодов выпуска – с участием Линды Хевард-Миллс. Она увидела всю боль и трагедии, которые скрывали пришедшие в студию. Ясновидящая доведёт до слез героинь выпуска, расплачется сама и даже заставит разоткровенничаться ведущую испытания Веру Сотникову. В разговоре с Линдой Вера Сотникова призналась, что не родила второго ребенка из-за того, что слишком долго ждала идеального мужчину, который мог бы стать его отцом. В итоге актриса смирилась с тем, что детей у неё больше не будет, поскольку она не хочет воспитывать ребёнка одна. Одна из ведущих «Битвы экстрасенсов» также добавила, что у неё уже есть печальный опыт, ведь со своим бывшим мужем она развелась почти сразу после рождения сына.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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