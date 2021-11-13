Вице-премьер Голикова сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в Иркутской области

Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю ухудшилась в пяти регионах России, сообщают «Известия» со ссылкой на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Речь идет об Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях. «На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону», — сказала Голикова.

При этом ситуация с коронавирусом улучшилась в Калмыкии и Туве. Регионы перешли из красной зоны в оранжевую. 10 ноября Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от COVID-19.

12 ноября Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте. Предполагается, что мера сохранится до 1 июня 2022 года.

В Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте

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