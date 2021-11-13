Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вице-премьер Голикова сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в Иркутской области

Вице-премьер Голикова сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в Иркутской области

Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю ухудшилась в пяти регионах России, сообщают «Известия» со ссылкой на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Речь идет об Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях. «На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону», — сказала Голикова.

При этом ситуация с коронавирусом улучшилась в Калмыкии и Туве. Регионы перешли из красной зоны в оранжевую. 10 ноября Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от COVID-19.

12 ноября Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте. Предполагается, что мера сохранится до 1 июня 2022 года.

Предыдущая новость по этой теме:

В Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Инсайдер: Xbox «определенно» работает над новой версией «1 vs 100»
Инсайдер: Xbox «определенно» работает над новой версией «1 vs 100»
Битва платьев: Зендая против Кэти Перри
Битва платьев: Зендая против Кэти Перри
Ваш Знак Юпитера при рождении: как он влияет на вашу судьбу
Ваш Знак Юпитера при рождении: как он влияет на вашу судьбу
С 15 ноября иркутские школьники выйдут на занятия в обычном режиме
С 15 ноября иркутские школьники выйдут на занятия в обычном режиме
В Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте
В Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в
Вице-премьер Голикова сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в Иркутской области
Вице-премьер Голикова сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в
В Чунском районе водитель погрузчика наехал на рабочего лесоперерабатывающего предприятия
В Чунском районе водитель погрузчика наехал на рабочего
Матери и двум детям, пострадавшим от пожара в Братском районе, требуется помощь
Матери и двум детям, пострадавшим от пожара в Братском районе,
Успейте пройти: последние выходные для этих игр в Game Pass
Успейте пройти: последние выходные для этих игр в Game Pass
Официально: Before We Leave добавят в Game Pass в день релиза
Официально: Before We Leave добавят в Game Pass в день релиза
"Газпром" пообещал заплатить Украине за поставки газа сверх плана
"Газпром" пообещал заплатить Украине за поставки газа сверх
Агата Муцениеце не будет встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше, чем она
Агата Муцениеце не будет встречаться с мужчиной, который зарабатывает

Топ на сегодня

Моргенштерн помог малышу приобрести невероятно дорогое лекарство
Моргенштерн помог малышу приобрести невероятно дорогое лекарство
Актрису Алину Мещерякову пытались изнасиловать
Актрису Алину Мещерякову пытались изнасиловать
Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все прекрасно»
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
Умер сатирик Виктор Коклюшкин

Еще по теме

В Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 49%
Голикова: ситуация с коронавирусом ухудшилась в 13 регионах
Опубликовали указ губернатора Иркутской области о расширении и продлении действия QR-кодов