Владимир Пресняков показал знаменитых родителей в 55-ую годовщину их свадьбы

53-летний музыкант Владимир Пресняков поделился архивным фото и поздравил родителей с изумрудной свадьбой. Известный певец Владимир Пресняков накануне решил поделиться с поклонниками своей радостью. Его родители счастливо прожили в браке уже 55 лет. Исполнитель очень ими гордится. Знаменитые артисты Елена Петровна и Владимир Петрович Пресняковы смогли найти баланс между семьей и работой. Многие восхищаются их отношениями. Сын звездных супругов посвятил им трогательное поздравление в личном блоге.Елена и Владимир Пресняковы в молодости «Любимые папочка и мамочка вместе 55 лет. Равняемся на Вас. Я очень Вас люблю» — написал Владимир Пресняков-младший. «Какие они красивые!❤️», восхитилась Алена Свиридова. «🔥 Крепкого здоровья!❤️», пожелала Анита Цой. «Любимые ❤️❤️ поздравляю !!!», написала Светлана Бондарчук. К поздравлениям присоединились Игорь Николаев, Денис Клявер, Инна Маликова, Юлия Савичева и другие коллеги звездной пары. «Какая красивая мама у вас!», «Замечательная дата прекрасной пары!!!! Пусть любовь только приумножается!!!!», «Красивая пара с молодости❤️❤️❤️», «Редкий дар. Берегите друг друга! ❤️», «Какая красивая дата! На самом деле будем равняться на Ваших замечательных маму и папу», «Папулик здесь просто🔥🔥🔥. Красавчик❤️», «Поздравляю Ваших родителей❤️ Здоровья им на долгие годы», — написали поклонники в Instagram.