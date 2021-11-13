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VPS сервер на Windows

VPS или VDS – это виртуальный выделенный сервер, который предоставляется в аренду для размещения и развертывания различных проектов. Особенность аренды VPS заключается в том, что пользователь имеет полный к доступ к возможностям администрирования.

Этот вариант услуги хостинг-провайдеров идеально подходит для запуска серьезного сетевого проекта при отсутствии желания или финансовой возможности использовать собственный физический сервер.

Windows – популярная серверная платформа. VPS сервер Windows – это идеальный вариант для проектов, которые планируют постепенно увеличивать посещаемость без ущерба времени загрузки. Данная технология хостинга успешно сочетает в себе мощность самого сервера и простоту процесса управления им. Главным преимуществом этой хостинговой услуги стоит назвать возможность полноценного управления сервером. Это означает, что у пользователя есть возможность загрузки программы и внесения собственных настроек. Благодаря этому, можно воспользоваться всеми плюсами физического сервера по доступной цене.

Отличия между физическим и VPS сервером

Ключевое отличие между этими серверами заключается в отсутствии физического доступа к оборудованию. Однако этот нюанс можно считать преимуществом, а недостатком. В данном случае ответственность за замену компонентов серверного оборудования в результате поломки будут нести представители хостинговой компании. Поэтому аренда VPS сервера всегда обходится дешевле, чем покупка и последующее обслуживание собственного сервера.

Назначение VPS-сервера

Windows VPS можно назвать идеальным вариантом для таких случаев:

  • Размещение сайтов и приложений на ASP.NET. Аренда VPS Windows позволяет получить доступ к библиотекам, которые нужны проектам на ASP и NET Framework.
  • Развертывание удаленных рабочих мест. В данном случае обеспечивается возможность установки на виртуальный сервер всех требуемых приложений. При этом все вычислительные операции будут происходить непосредственно на сервере. Благодаря этому, на рабочих местах можно использовать относительно слабые ПК.
  • Размещение Oracle, SQL Server и других мощных СУБД для проектов с большим трафиком.
  • Хостинг ПО для работы с Amazon, торговли на Форекс и т.д.
  • Развертывание игровые, терминальных, DNS, FTP и других серверов.

Поводом использовать VPS на операционной системе Windows также является простота применения и администрирования виртуального выделенного сервера. Для настройки его работы в основном используется графический интерфейс. Поэтому пользователям практически не приходится взаимодействовать с командной строкой.

# Бизнес

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