Warframe скоро получит масштабное сюжетное обновление — Новая Война





Игра Warframe вскоре получит крупное обновление, про которое давно ходили разговоры. Речь идет о дополнении Новая Война, оно обещает игрокам массу нового контента. Дата выхода апдейта пока не называется — в посвященном ему трейлере говорится о декабре 2021 года.

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Новая Война — это крупнейшее в истории Warframe обновление, которое предложит игрокам новых персонажей, новые локации, новых соперников, вызовы, 48 уникальных варфрейм, оружие, аксессуары и многое другое. Заявлено, что прохождение сюжетной части обновления займет порядка 30 часов. По сюжету, игроки должны будут противостоять масштабному вторжению Владеющих Разумом. В ходе прохождения игроки посетят 16 разных планет.

Больше подробностей о дополнении Новая Война разработчики Warframe планируют представить в рамках презентации 30 ноября.

Напомним, что Warframe — это условно-бесплатный шутер, рассчитанный на кооператив и многопользовательские сражения. Недавно игра получила обновление до Xbox Series X | S, а в будущем разработчики обещают кроссплатформенный мультиплеер и общие сохранения на всех платформах.