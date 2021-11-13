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Заболеваемость COVID-19 в Италии растет во всех областях страны

Заболеваемость COVID-19 в Италии растет во всех областях страны

15:20  Автор: Александр Тараканов



Во всех областях Италии наблюдается увеличение циркуляции COVID-19, заявил руководитель Высшего института здоровья (Iss) Сильвио Брусаферро, комментируя итоги еженедельного эпидемиологического мониторинга. За последние семь дней больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в возрастной группе 30-49 лет, в которой «наиболее значительное число не вакцинированных», цитирует эксперта Adnkronos,

Он отметил также, что анализ случаев инфицирования среди детей моложе 12 лет, которые пока не подлежат вакцинации от коронавируса, показал усиление его циркуляции и в данной возрастной группе, хотя это и не отражается на госпитализациях, так как в больницу попадает «ограниченное число заболевших».

Дальнейшего роста заболеваемости COVID-19 в ближайшие недели не исключает руководитель департамента профилактики болезней министерство здравоохранения Италии Джанни Рецца, сообщает агентство. Однако, считает он, благодаря массовой вакцинации и предпринятым мерам по противодействию коронавирусной инфекции, это не будет сопровождаться ростом числа пациентов отделений интенсивной терапии.

Если рост числа заболеваний в отдельных областях продолжится, заметил представитель итальянского Минздрава, они могут быть переведены из «белой» зоны низкой эпидемиологической опасности в «жёлтую» зону умеренной опасности, что сопряжено с усилением антиковидных ограничений.

Сейчас, сказал он, трудно предсказать, «когда наступит пик заражений» и какой будет ситуации в период рождественских праздников, но подчеркнул, что во многом это будет зависеть от поведения населения. Прежде всего необходимо активизировать процесс вакцинации от COVID-19, так как в прививочной кампании сейчас наблюдается «небольшая стагнация», заметил Рецца.

Анализ случаев инфицирования в ноябре, проведённый Высшим институтом здоровья, показал, что количество заболевших среди вакцинированных в возрастной группе моложе 39 лет в шесть раз меньше, чем среди не вакцинированных, и почти в 4 раза меньше среди тех, кому за 40.

Было также установлено, что в возрастной группе старше 60 лет вакцина «почти полностью предохраняет от попадания в реанимационное отделение», указывалось в публикации Corriere della Sera.

Согласно официальным данным,  на сегодняшний день в Италии насчитывается более 110 тысяч активных случаев COVID-19. Всего же за время пандемии в стране заразились коронавирусом нового типа 4 843 957 человек, включая 132 686 умерших и 4 600 612 выздоровевших.

На 13 ноября число прошедших полных курс вакцинации от COVID-19 составляет 45 378 098, что соответствует 84,02 процента населения старше 12 лет.



#Италия #коронавирус #здоровье #ЕС


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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