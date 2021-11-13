Запасные части на горное оборудование: разновидности и характеристика

Роман Иванов

Эксплуатируемое в тяжелых и сложных условиях горно-шахтное оборудование подвергается постоянным нагрузкам, что негативно влияет на срок службы. Поломки бывают разные. Важно осуществлять их устранение как можно быстрее, чтобы исключить вероятность продолжительного простоя.

Для этого применяются запасные части на горное оборудование, которые должны удовлетворять следующим требованиям: совместимость, износоустойчивость, надежность. Ведь даже один час простоя выливается в большие финансовые убытки, что невыгодно горнодобывающим компаниям.

Какие виды запасных частей предлагаются

Современный рынок предлагает большое разнообразие запчастей для ремонта горнодобывающих агрегатов. Условно в зависимости от качества и особенностей производства они классифицируются на три вида:

Оригинальные. Самые дорогие виды запасных частей, которые характеризуются такими достоинствами, как полная совместимость с определенными моделями оборудования. Кроме высокой стоимости, они имеют и другие недостатки. Например, продолжительное время поставки. Такие детали сложно найти в магазинах, поэтому их необходимо заказывать у производителя. Сроки поставки зависят от того, где выпускаются агрегаты. Так как оригинальные запчасти для горного оборудования приходится ждать очень долго, что выливается в виде больших финансовых убытков, владельцы предпочитают выбирать другие варианты. Неоригинальные. Они стоят практически в 2 раза дешевле оригинальных комплектующих, поэтому пользуются спросом. Но на этом все преимущества «серых» деталей для ремонта горнодобывающих машин заканчиваются. Из существенных минусов следует выделить возможную несовместимость с механизмами и узлами, что в итоге приводит к необходимости возврата. Теряется время, на протяжении которого происходит простаивание техники. Выбирать неоригинальные элементы для горнодобывающих агрегатов не рекомендуется и по той причине, что они изготавливаются из низкокачественных материалов, поэтому прослужат мало. Аналоговые. Выпускаются брендовыми производителями. Одной из популярных компаний, которая занимается выпуском любых видов запчастей для горнодобывающих машин, является Element.Global. Предлагаемые детали отличаются высоким качеством и надежностью. Это связано с их изготовлением из высокопрочных материалов. Кроме того, изделия характеризуются износоустойчивостью, поэтому они служат не меньше, чем оригинальные комплектующие. Из преимуществ заказа брендированных запасных частей следует выделить их полную совместимость с механизмами и узлами агрегатов.

Выбор аналогов исключает необходимость продолжительного ожидания поставок. Если детали имеются в наличии, то они сразу же отправляются заказчику. Предлагаемые аналоги разрабатываются таким образом, что они имеют увеличенный ресурс эксплуатации. Их цены не превышают расценки на оригинальные изделия.

Как правильно выбирать запчасти

Ресурс эксплуатируемых в тяжелых условиях агрегатов зависит не только от качества деталей, из которых они состоят, но еще и от проведения своевременного обслуживания, ремонта. Если в ходе эксплуатации установок возникают разные неисправности, то для их устранения важно выбирать запчасти, которые будут служить долго, не повлекут за собой необходимость повторной замены через малый промежуток времени.

Источник: сайт Element.Global



