106 управленцев приступили к финальным испытаниям трека "Культура" конкурса "Лидеры России"

Вадим Карасев

В Санкт–Петербурге стартовал финал трека "Культура" конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Финалистами стали 106 управленцев в сфере культуры из 33 регионов России.

"Сегодня отрасль как никогда нуждается в талантливых управленцах. Российские учреждения культуры ждут неординарных организаторов, обладающих колоссальной творческой энергией. И очень радостно видеть повышенный интерес к данному направлению со стороны участников. Цифры говорят за себя. Более шести тысяч людей пробовали свои силы в конкурсных испытаниях. Желаю успехов в воплощении ваших актуальных и интересных инициатив, поиске новых идей на благо развития отечественной культуры", – обратилась к финалистам в видеообращении куратор трека "Культура", министр культуры РФ Ольга Любимова.

В торжественном открытии финала трека принял участие Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

"Чем хороши треки конкурса "Лидеры России"? Вы пообщаетесь здесь и станете единомышленниками. Вы будете работать в команде, вы будете иметь единые цели, вы будете говорить друг с другом на одном языке, что очень важно. Для вас конкурс в любом случае станет ресурсом, будете ли вы продвигаться по карьерной лестнице или продолжите работать на своем месте. Гораздо быстрее вы сможете реализовывать совместные проекты, как творческие, так и управленческие. Одно из самых главных преимуществ конкурса – наставники, это очень авторитетные люди. Встреча с ними определенно даст вам большой импульс в развитии и позволит двигать ваши проекты вперед", – поделился с участниками Новиков.

Всего на участие в треке "Культура" конкурса "Лидеры России" было подано 6 700 заявок от конкурсантов со всей страны. Участники прошли через дистанционные отборочные испытания, выполнили задания на проверку управленческих компетенций и общих знаний в сфере истории и культуры. По результатам отбора участники, показавшие наилучшие результаты, были приглашены в очный этап.

"Трек "Культура" впервые появился в четвертом сезоне "Лидеров России" для того, чтобы найти руководителей, способных создавать и развивать важные культурные проекты, умеющих тонко чувствовать запросы времени, грамотно выстраивать работу в коллективе, видеть системно, вовремя замечать и предотвращать выгорание творческих коллег, вдохновлять команду на новые, порой кажущиеся нереализуемыми проекты – это лишь некоторые качества, которые требуются от управленца в сфере культуры сейчас. И многие наши участники с успехом демонстрируют их на конкурсе. В финал трека прошли 106 конкурсантов из 33 регионов России. "Культура" – самый женский трек конкурса, среди финалистов этого сезона девушки составили 40%. Приятно, что на руководящих должностях с каждым годом все больше активных и целеустремленных женщин", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В числе регионов–лидеров по числу финалистов вошли Москва (38 финалистов), Санкт–Петербург (18 финалистов), Московская область (9 финалистов), Архангельская область, Нижегородская, Свердловская области и Ханты–Мансийский автономный округ – Югра (по 3 финалиста).

"Лидеры России" объединяют управленцев разных уровней. Среди финалистов трека "Культура" – 30 руководителей среднего звена, 24 руководителя высшего звена, 15 глав организаций. 31 финалист имеет два и более высших образований, 12 человек являются кандидатами наук, еще один получил степень MBA.

В треке "Культура" принимают участие конкурсанты до 55 лет с высшим образованием и управленческим опытом не менее 2 лет. Больше всего финалистов – в возрастном диапазоне от 31 до 35 лет. Самому молодому финалисту – Никите Семенову из Москвы – всего 23 года.

13 ноября стартовали оценочные мероприятия, а 14 ноября финалистов ожидают встречи с наставниками конкурса, лекции от известных деятелей культуры, инсайт–сессия "Культура 2035", в завершение дня будут объявлены имена победителей трека.

Финалы конкурса проходят с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, площадка мероприятия стала COVID–free зоной, 100% участников имеют при себе QR–код вакцинации или QR–код переболевшего.

Лучшие участники трека получат возможность поработать с наставником из числа лучших специалистов России в области культуры, занять должности в Министерстве культуры РФ, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях.

Финалисты получат сертификаты на прохождение образовательных программ и стажировок в ведущих вузах и научных организациях отрасли культуры. Победители смогут принять участие в крупнейших международных культурных форумах и выставках, а также пройти стажировку в центральном аппарате Министерства культуры РФ и подведомственных ему учреждениях.