4 позиции из Game Pass в новом ТОП-10 Steam за минувшую неделю
Минувшая неделя стала богатой на интересные игровые релизы. Безусловно, главным из них стала игра Forza Horizon 5, которая в начале недели официально вышла, в том числе и в Steam. В раннем доступе в ходе этой недели стал доступен игрокам и новый Battlefield 2042, полноценный релиз которого назначен на 19 ноября. Именно Battlefield 2042 стал лидером по выручке в Steam за минувшую неделю, заняв сразу три позиции. Из игр, которые уже вышли, лидером является Forza Horizon 5.
ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю (8-14 ноября) выглядит следующим образом (жирным выделены игры, которые доступны в Game Pass):
Battlefield 2042
Forza Horizon 5
Forza Horizon 5
Battlefield 2042
Battlefield 2042
Age of Empires 4
The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade
Football Manager 2022
ELDEN RING
Jurassic World Evolution 2
Отметим, что несколько позиций одной игры в чарте — это разные варианты изданий игры.