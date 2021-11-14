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4 позиции из Game Pass в новом ТОП-10 Steam за минувшую неделю

4 позиции из Game Pass в новом ТОП-10 Steam за минувшую неделю


Минувшая неделя стала богатой на интересные игровые релизы. Безусловно, главным из них стала игра Forza Horizon 5, которая в начале недели официально вышла, в том числе и в Steam. В раннем доступе в ходе этой недели стал доступен игрокам и новый Battlefield 2042, полноценный релиз которого назначен на 19 ноября. Именно Battlefield 2042 стал лидером по выручке в Steam за минувшую неделю, заняв сразу три позиции. Из игр, которые уже вышли, лидером является Forza Horizon 5.

ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю (8-14 ноября) выглядит следующим образом (жирным выделены игры, которые доступны в Game Pass):



Battlefield 2042



Forza Horizon 5



Forza Horizon 5



Battlefield 2042



Battlefield 2042



Age of Empires 4



The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade



Football Manager 2022



ELDEN RING



Jurassic World Evolution 2

Отметим, что несколько позиций одной игры в чарте — это разные варианты изданий игры.

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По материалам: newxboxone

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