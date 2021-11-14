4 позиции из Game Pass в новом ТОП-10 Steam за минувшую неделю





Минувшая неделя стала богатой на интересные игровые релизы. Безусловно, главным из них стала игра Forza Horizon 5, которая в начале недели официально вышла, в том числе и в Steam. В раннем доступе в ходе этой недели стал доступен игрокам и новый Battlefield 2042, полноценный релиз которого назначен на 19 ноября. Именно Battlefield 2042 стал лидером по выручке в Steam за минувшую неделю, заняв сразу три позиции. Из игр, которые уже вышли, лидером является Forza Horizon 5.

ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю (8-14 ноября) выглядит следующим образом (жирным выделены игры, которые доступны в Game Pass):

Battlefield 2042Battlefield 2042Battlefield 2042The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary UpgradeELDEN RINGJurassic World Evolution 2

Отметим, что несколько позиций одной игры в чарте — это разные варианты изданий игры.