5 хороших игр из Game Pass для одиночного прохождения, которые вы могли пропустить





В подписке Xbox Game Pass такое количество игр, что многие из них остаются игроками неиспробованными. Мы стараемся на сайте время от времени «подсвечивать» проекты, на которые следует обратить внимание. Но, чаще всего, это касается малобюджетных новинок, тогда как многие игры лежат в Game Pass уже не первый год, и есть риск, что они пропадут до того, как вы их опробуете.

В этой статье мы просто расскажем о 5 играх из Game Pass, которые, на наш взгляд, заслуживают внимания. Это проекты, которые были добавлены уже давно, и могут вскоре пропасть из подписки.

Remnant: From the Ashes

Игра была не очень хорошо воспринята критиками (во многом из-за большого количества багов на старте), и она спустя пару месяцев после релиза попала в подписку Game Pass, где находится до сих пор. Ранее мы писали, что игра Remnant: From the Ashes является одним из кандидатов на удаление из подписки в ноябре-декабре. Обязательно опробуйте ее, если ранее этого не сделали, проект особенно понравится любителям Souls-игр.

Remnant: From the Ashes

Мир был ввергнут в хаос с приходом древнего зла из другого измерения. Люди проигрывают войну за выживание, но надежду дает технология портал…

Two Point Hospital

Увлекательная игра, в которой предлагают управлять своим госпиталем. Игроки в возрасте наверняка помнят проект Theme Hospital (в России назывался «Частная клиника»), который выходил в конце 1990х годов. Игра Two Point Hospital взяла из него лучшее, это обернули в новую упаковку и отлично адаптировали под геймпады. Играть в Two Point Hospital удобно, и любителям забавных экономических симуляторов ее точно стоит опробовать.

Two Point Hospital™

*Бесплатный режим «Песочница: свободная игра» УЖЕ ДОСТУПЕН!*

Проектируйте клиники, украшайте их, лечите пациентов от необычных болезней и…

Desperados III

Игра для тех, кто помнит и любит серию Commandos, при этом питая симпатии к сеттингу Дикого Запада. Крайне увлекательный проект в подписке Game Pass, который точно следует опробовать, если вас не отталкивает подобный жанр тактического стелс-экшена. В игре полная русская локализация.

Desperados III

Desperados III — это хардкорная тактическая игра в жанре «стелс» с захватывающим сюжетом, события которой происходят на безжалостном Диком З…

The Long Dark

Симулятор выживания The Long Dark буквально месяц назад получил 4 главу своей сюжетной одиночной кампании, которая будет состоять из 5 эпизодов. На разработку 4 эпизода у создателей The Long Dark ушло порядка 2 лет, и есть вероятность, что до 5 эпизода игра в подписке не продержится. Так что сейчас самое время сыграть в The Long Dark, если вы ранее этого не делали — сюжетная часть у игры довольно увлекательная.

The Long Dark

Long Dark — это исследовательская игра-симулятор выживания, в которой игроки-одиночки должны позаботиться о себе в ходе изучения обширных мо…

Dead Cells

Dead Cells — игра в жанре roguelike и метроидвании, которая уже давно вышла и давно находится в подписке Game Pass. Если вы ее еще не опробовали — обязательно сделайте это. А если вы в нее уже сыграли и прошли, то обратите внимание на DLC Dead Cells: Fatal Falls, которое вышло в этом году. Отличное дополнение за $4,99, которое позволяет вернуться в игру с удовольствием.

Dead Cells

В Dead Cells вы управляете подопытным неудачного алхимического эксперимента, который пытается понять, что происходит на острове, где все пос…

