578 человек заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки
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За сутки в Иркутской области зарегистрировали еще 578 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 129 788 случаев заболевания ковидом, сообщает оперштаб 14 ноября.
В больницы госпитализировали 154 человека, в стационарах лечатся 5 211 пациентов. Выздоровели 208 человек, всего — 108 788. За сутки умерли 32 человека с COVID-19: 31 — от коронавируса (всего — 5 892), от иных заболеваний — 1 (510).Предыдущая новость по этой теме:
581 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за сутки
По материалам: irk