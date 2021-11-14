Анастасия Волочкова заявила, что дочери тяжело живется с отцом

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что мачеха не любит ее дочь. Артистка балета все еще воюет с бывшим супругом Игорем Вдовиным. Она не сдерживает себя в выражениях и всегда пытается уколоть экс-возлюбленного. Теперь объектом для нападок стала его нынешняя жена. 16-летняя Ариадна живет с отцом Игорем Вдовиным и его молодой супругой, которые, сейчас, кстати, ждут ребенка. Новая избранница бизнесмена — телеведущая Елена Николаева — по словам Волочковой не пришлась по духу ее драгоценной наследнице. Анастасия рассказала, что девочка чувствует себя в доме Вдовина плохо. «Конечно, ребенку живется тяжело. Ариша мне неоднократно говорила о том, что с чужой женщиной, которая ее не любит… Она ее не любит! Лена не любит Аришу, ей, конечно, тяжело», — откровенничала звезда в эфире НТВ в программе «Ты не поверишь!»Анастасия Волочкова По словам балерины, она всегда рада родной дочери и ждет Ариадну в своем доме: «Если Арише будет плохо, она всегда знает, куда прийти». Люди из близкого окружения Волочковой, в свою очередь, считают, что это даже хорошо, что девочка проводит больше времени с отцом. Мол, ей опасно находиться рядом с родительницей, так как Анастасия часто ведет себя неподобающе. Так, теледива Анна Калашникова поделилась с корреспондентами НТВ, что Ариадну нужно оберегать от матери: «Надо дочь ограждать от того, чтобы культивировать алкоголь, наркотики, секс в раннем возрасте. Дочка смотрит сторис мамы и смотрит все эти видео и что? Какой у нее вывод из этого складывается? Я не думаю, что хороший». Анастасия крайне не согласна с подобным мнением. Ведь женщина отдала всю себя, чтобы у дочери была лучшая жизнь. «Я воспитала эту девочку как самого лучшего человека, который будет продолжать мое дело», — утверждает она.