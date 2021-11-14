Анна Семенович получила баснословно дорогой подарок от поклонника

Певица и ведущая Анна Семенович рассказала о дорогом подарке. Артистка получила в подарок от богатого ухажера золотые швейцарские часы с россыпью бриллиантов в количестве 45 штук. Поклонница исполнительницы зовут Вадим. Он по профессии риелтор. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. «Я, честно сказать, в шоке, что мужчины в наше кризисное время готовы на такие подарки. «Он сказал: «Ты такая классная. Мне очень нравишься, харизматичная женщина. Я кайфую от тебя. Вот хочу тебе сделать такой подарок». Эти часы стоят в районе пяти миллионов рулей», рассказала Анна Семенович.Дорогие часы, которые подарила Семенович Как отметил поклонник Семенович Вадим, он расценивает эти часы не как подарок, а как актив. «Редкие швейцарские часы — они от года в год растут в цене. Я занимаюсь недвижимостью. Также я инвестор», — заявил он. Напомним, что сейчас в жизни у Анны Семенович есть возлюбленный. При этом они вместе не живут, а просто встречаются.