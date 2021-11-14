Авраам Руссо рассказал об опасной дружбе с олигархом

Певец Авраам Руссо признался, что был в рабстве. Исполнитель артист поделился своей историей общения с бизнесменом и криминальный авторитетом Тельманом Исмаиловым. Знаменитость отметил, что предприниматель действительно желал ему смерти. Экс-директор Черкизовского рынка долгое время покровительствовал Руссо. Но хорошее отношение Исмаилова постепенно исчезло. По словам Руссо, бизнесмен перестал видеть границы между дружбой и рабством.Авраам Руссо Тельман мог вызвать Руссо выступать последи ночи, несмотря на семейные трудности. Когда Авраам захотел разорвать связь с Измайловым, бизнесмен избил артиста и сказал: «Легче заказать, чем отпускать». Певец понял, что добром его дружба с влиятельным человеком не закончится. В гостях у Леры Кудрявцевой Авраам Руссо предположил, что именно бывшему другу было выгодна смерть исполнителя. «Были заинтересованы два человека, которые хотели меня увидеть искалеченным. Это друг и продюсер», – заявил Руссо в эфире «Секрета на миллион» на канале НТВ.