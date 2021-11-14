Битва образов: лучшее за неделю — от гламура Леди Гаги до "уродливого" свитера Насти Ивлеевой

Вадим Карасев

На выходных традиционно вспоминаем яркие и забавные образы звезд на этой неделе и обсуждаем их модные выходы и посты в инстаграме.

Вот уже прошла почти половина ноября, а значит, что не за горами и предновогодняя пора. Но если запах мандаринов и хвои в воздухе пока не разносится, то вот пробирающие арктические ветра вполне ощутимы. Так что и звезды уже стали утепляться. Но пока одни стряхивают пыль с шубки, других, кажется, на улицу и калачом не выманишь — они уже готовятся к пижамным вечеринкам! Мосты между этими группами наводит Настя Ивлеева — вроде и утеплилась, а вроде и готовится к битве "уродливых" рождественских свитеров.





Наталья ИоноваДарья Коновалова в YuliawaveСюзанна Варнина в Bottega VenetaНастя Ивлеева в 99percentisАлсу в Basique 713Риз Уизерспун в Lands' End x Draper James

Запомнилась неделя и красными ковровыми дорожками. Леди Гага разводила руками в Gucci, Эмили Ратажковски напоминала о главном тренде из нулевых, ну а Кэти Перри, кажется, пыталась укрепить тренд на облегающие кожаные платья, который задала Зендая.





Леди Гага в GucciКэти Перри в Vivienne Westwood





Эмили Ратажковски в Miu Miu

Ну а самой популярной вещью недели, кажется, все-таки стало платье. Продолжаем подборку именно такими модными образами на любой вкус: у кого-то все еще яркое цветочное лето, ну а кто-то уже в макси осенних оттенков.





Элизабет ХерлиКитти Спенсер в Dolce & GabbanaОльга Куриленко в LanvinАриана Гранде в VersaceБлейк Лайвли в Georges ChakraМидоу Уокер в Proenza Schouler

Отдельного упоминания на этой неделе точно заслуживает наследница миллиардера Айви Гетти, которая недавно вышла замуж. Ее платье из "разбитого зеркала" точно стало одним из самых оригинальных свадебных нарядов!





Лучший образ недели из инстаграма

Айви Гетти в Maison MargielaНаталья ИоноваДарья КоноваловаСюзанна ВарнинаНастя ИвлееваАлсуРиз УизерспунЛеди ГагаКэти ПерриЭмили РатажковскиЭлизабет ХерлиКитти СпенсерОльга КуриленкоАриана ГрандеБлейк ЛайвлиМидоу УокерАйви ГеттиНадя Бесчетникова