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Битва образов: лучшее за неделю — от гламура Леди Гаги до "уродливого" свитера Насти Ивлеевой

Битва образов: лучшее за неделю — от гламура Леди Гаги до "уродливого" свитера Насти Ивлеевой

На выходных традиционно вспоминаем яркие и забавные образы звезд на этой неделе и обсуждаем их модные выходы и посты в инстаграме.

Вот уже прошла почти половина ноября, а значит, что не за горами и предновогодняя пора. Но если запах мандаринов и хвои в воздухе пока не разносится, то вот пробирающие арктические ветра вполне ощутимы. Так что и звезды уже стали утепляться. Но пока одни стряхивают пыль с шубки, других, кажется, на улицу и калачом не выманишь — они уже готовятся к пижамным вечеринкам! Мосты между этими группами наводит Настя Ивлеева — вроде и утеплилась, а вроде и готовится к битве "уродливых" рождественских свитеров.


Наталья Ионова
Дарья Коновалова в Yuliawave
Сюзанна Варнина в Bottega Veneta
Настя Ивлеева в 99percentis
Алсу в Basique 713
Риз Уизерспун в Lands' End x Draper James

Запомнилась неделя и красными ковровыми дорожками. Леди Гага разводила руками в Gucci, Эмили Ратажковски напоминала о главном тренде из нулевых, ну а Кэти Перри, кажется, пыталась укрепить тренд на облегающие кожаные платья, который задала Зендая.


Леди Гага в Gucci
Кэти Перри в Vivienne Westwood


Эмили Ратажковски в Miu Miu

Ну а самой популярной вещью недели, кажется, все-таки стало платье. Продолжаем подборку именно такими модными образами на любой вкус: у кого-то все еще яркое цветочное лето, ну а кто-то уже в макси осенних оттенков.


Элизабет Херли
Китти Спенсер в Dolce & Gabbana
Ольга Куриленко в Lanvin
Ариана Гранде в Versace
Блейк Лайвли в Georges Chakra
Мидоу Уокер в Proenza Schouler

Отдельного упоминания на этой неделе точно заслуживает наследница миллиардера Айви Гетти, которая недавно вышла замуж. Ее платье из "разбитого зеркала" точно стало одним из самых оригинальных свадебных нарядов! 


Айви Гетти в Maison Margiela

Лучший образ недели из инстаграма


Наталья ИоноваДарья КоноваловаСюзанна ВарнинаНастя ИвлееваАлсуРиз УизерспунЛеди ГагаКэти ПерриЭмили РатажковскиЭлизабет ХерлиКитти СпенсерОльга КуриленкоАриана ГрандеБлейк ЛайвлиМидоу УокерАйви Гетти
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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