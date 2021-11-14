Богомолов: в парике и розовом платье

Известный режиссер появился на сцене Театра наций в роли, которую он забрал у Марины Зудиной и отдалКонстантин Бомогомолов изрядно удивил театральную публику, когда вдруг появился на сцене Театра наций в женской роли в спектакле «На всякого мудреца».Вообще-то одну из главных ролей, Софью Турусину, изначально должна была сыграть 56-летняя Зудина. Однако выяснилось, что эту партию Богомолов вдруг решил отдать Игорь Миркурбанову. Не успели за кулисами обсудить это неожиданное решение режиссера, как вдруг Богомолов сразил всех наповал. Во время премьерного показа он вдруг сам вышел на сцене — в парике и розовом платье.Почему вдруг он появился в спектакле, пока неизвестно. Сам режиссер оставил у себя в соцсетях лаконичный пост: «Сегодня и более никогда сыграю Турусину».