Цена токена Cream Finance рухнула после анонса возмещения средств пользователям

Цена токена DeFi-протокола Cream Finance обвалилась более чем на 35% после анонса разработчиками программы возмещения средств пользователям, пострадавшим в результате октябрьской хакерской атаки.

Среди пострадавших распределят более 1,45 млн CREAM. Для этого задействуют активы казначейства проекта, а также токены, выделенные разработчикам. Последние более не будут получать аллокации.

We will distribute 1,453,415 CREAM tokens to impacted users. We are utilizing remaining CREAM tokens within the treasury, and removing the project team's remaining CREAM token allocation. There will be no further CREAM allocations to the team.