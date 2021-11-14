Цена токена Cream Finance рухнула после анонса возмещения средств пользователям

Цена токена DeFi-протокола Cream Finance обвалилась более чем на 35% после анонса разработчиками программы возмещения средств пользователям, пострадавшим в результате октябрьской хакерской атаки.

Среди пострадавших распределят более 1,45 млн CREAM. Для этого задействуют активы казначейства проекта, а также токены, выделенные разработчикам. Последние более не будут получать аллокации.

We will distribute 1,453,415 CREAM tokens to impacted users. We are utilizing remaining CREAM tokens within the treasury, and removing the project team's remaining CREAM token allocation. There will be no further CREAM allocations to the team. — Cream Finance 🍦 (@CreamdotFinance) November 13, 2021

Пользователи, которым удалось добиться возмещения средств через страховые проекты Nexus Mutual и Bridge Mutual, не участвуют в программе. В Cream Finance отметили, что участники стекинга продолжат получать вознаграждение — это касается и долгосрочных пулов CREAM.

Команда проекта сфокусируется на развитии протокола Iron Bank (вторая версия Cream Finance). Разработчики «ужесточили стратегию листинга токенов» и установили лимиты на залоговое обеспечение для всех рынков, а также приступили к внедрению «дополнительных решений по мониторингу и оповещению».

На момент написания CREAM торгуется вблизи $56 — еще 13 ноября цена превышала $86. До атаки актив стоил более $155.

Часовой график CREAM/USDT биржи FTX. Данные: TradingView.

Снижение цены токена связано с увеличением его предложения — на рынок попадут активы, ранее удерживаемые казначейством проекта и разработчиками. Согласно CoinGecko, в публичном обращении находятся 766 534 CREAM, однако теперь их число значительно увеличится.

Напомним, в 2021 году Cream Finance трижды подвергся хакерским атакам. В феврале неизвестный злоумышленник воспользовался уязвимостью в Iron Bank и вывел токены на общую сумму $37,5 млн.

В августе проект подвергся атаке с помощью мгновенного кредита. Ущерб составил 462 079 976 AMP и 2804 ETH (более $18 млн).

8 сентября взломщик перевел на мультисиг-кошелек проекта большую часть похищенной суммы в размере 5152,6 ETH.

В октябре разработчики протокола подтвердили, что им удалось вернуть 5152,6 ETH. Хакеру позволили оставить 10% от похищенных средств – примерно 515 ETH в качестве награды за обнаруженную ошибку.

В том же месяце неизвестный вывел из Crean Finance $130 млн. Для этого он воспользовался мгновенным займом в рамках сложной транзакции.