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Цена токена Cream Finance рухнула после анонса возмещения средств пользователям

Цена токена Cream Finance рухнула после анонса возмещения средств пользователям


Цена токена DeFi-протокола Cream Finance обвалилась более чем на 35% после анонса разработчиками программы возмещения средств пользователям, пострадавшим в результате октябрьской хакерской атаки.


Среди пострадавших распределят более 1,45 млн CREAM. Для этого задействуют активы казначейства проекта, а также токены, выделенные разработчикам. Последние более не будут получать аллокации.



Пользователи, которым удалось добиться возмещения средств через страховые проекты Nexus Mutual и Bridge Mutual, не участвуют в программе. В Cream Finance отметили, что участники стекинга продолжат получать вознаграждение — это касается и долгосрочных пулов CREAM.


Команда проекта сфокусируется на развитии протокола Iron Bank (вторая версия Cream Finance). Разработчики «ужесточили стратегию листинга токенов» и установили лимиты на залоговое обеспечение для всех рынков, а также приступили к внедрению «дополнительных решений по мониторингу и оповещению».


На момент написания CREAM торгуется вблизи $56 — еще 13 ноября цена превышала $86. До атаки актив стоил более $155.


Часовой график CREAM/USDT биржи FTX. Данные: TradingView.

Снижение цены токена связано с увеличением его предложения — на рынок попадут активы, ранее удерживаемые казначейством проекта и разработчиками. Согласно CoinGecko, в публичном обращении находятся 766 534 CREAM, однако теперь их число значительно увеличится. 


Напомним, в 2021 году Cream Finance трижды подвергся хакерским атакам. В феврале неизвестный злоумышленник воспользовался уязвимостью в Iron Bank и вывел токены на общую сумму $37,5 млн. 


В августе проект подвергся атаке с помощью мгновенного кредита. Ущерб составил 462 079 976 AMP и 2804 ETH (более $18 млн).


8 сентября взломщик перевел на мультисиг-кошелек проекта большую часть похищенной суммы в размере 5152,6 ETH.


В октябре разработчики протокола подтвердили, что им удалось вернуть 5152,6 ETH. Хакеру позволили оставить 10% от похищенных средств – примерно 515 ETH в качестве награды за обнаруженную ошибку.


В том же месяце неизвестный вывел из Crean Finance $130 млн. Для этого он воспользовался мгновенным займом в рамках сложной транзакции.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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