Детская киностудия имени Горького станет многопрофильным центром

Тема: Постановления правительства

03:07 Автор: Светлана Заверняева

К 2026 году Центральную киностудию детских и юношеских фильмов имени Горького планируют превратить в современный кинематографический центр по производству детского, семейного и молодёжного контента. На модернизацию киностудии будут выделять по 290 миллионов рублей ежегодно, следует из постановления правительства, которое вступает в силу 14 ноября.

До 2024 года будут реконструированы и оснащены современным оборудованием павильоны легендарной киностудии, а также построены новые объекты. В результате одна из старейших отечественных киностудий станет многопрофильной площадкой по производству фильмов, мультимедийным музеем истории кино, детским центром, киношколой и комплексом постпродакшена.

На модернизацию киностудии из бюджета предусмотрено более 1,1 млрд рублей. В частности, в 2021-2024 годах в виде гранта в форме субсидии будет выделяться по 290 млн рублей ежегодно.

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Как уточняют в кабмине, деньги пойдут на разработку проектной документации, капитальный ремонт помещений, модернизацию инженерных систем, закупку и установку оборудования. Также на эти цели будут направлены собственные средства киностудии, в том числе полученные от реализации непрофильных активов.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького основана в 1915 году. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: «Тихий Дон», «А зори здесь тихие», «Семнадцать мгновений весны» и другие.

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