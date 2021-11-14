Дмитрий Шепелев поздравил гражданскую жену с важной датой

38-летний телеведущий Дмитрий Шепелев поделился фото со своей новой избранницей Екатериной Тулуповой и признался, что уже пять лет счастлив с ней. После смерти Жанны Фриске в июне 2015 года, ее гражданский муж Дмитрий Шепелев взял на себя полную заботу о сыне певицы. Он категорически отверг всякое взаимодействие с родителями артистки, не позволяя им даже видеть внука. Дмитрий, погрузившись с головой в воспитательный процесс, лишь спустя время решился на новые отношения, да и то только потому, что познакомился со своей нынешней возлюбленной в детском саду, куда ходили их дети. Сейчас у Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой растет уже их общий сын Тихон, а самим отношениям исполнилось пять лет. Дмитрий поздравил любимую с годовщиной.Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова «Пять лет назад мы встретились на нашем первом свидании. И сегодня, спустя всё это время, могу сказать только: «Сколько? Пять?!» И: «Я очень горжусь нами!» @tulupova ❤️» — немногословно подписал он общий снимок в Instagram. Ранее Шепелев был более красноречив, рассмотрев, через что пришлось пройти его избраннице, чтобы подарить им уже их общего ребенка. «И только сейчас, спустя месяцы, глядя на Катю и нашего прекрасного младенца, я осознаю, что за внешней ее беззаботностью стоит гораздо большее: терпение, работа и смелость — решиться на еще одного ребенка и проделать этот не самый простой путь до счастливого конца. Спасибо! Я так горжусь тобой! Восхищаюсь! Я так благодарен. Спасибо за твою красоту. И спасибо за твой смех — это было к тому же очень веселое приключение. Идем дальше!», — в полной мере проявил свои качества романтика телеведущий.Дмитрий Шепелев с сыном Тихоном