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EA: Xbox Series X выключается в Battlefield 2042 из-за системной ошибки Xbox

EA: Xbox Series X выключается в Battlefield 2042 из-за системной ошибки Xbox


После выхода ранней версии игры Battlefield 2042, игроки начали активно жаловаться, что проект имеет проблемы на игровой приставке Xbox Series X. Игра может вылетать или даже полностью выключать консоль. Как оказалось, причина кроется не в проблемах с шутером EA, а в программном обеспечении игровой приставки Xbox Series X.

Компания Electronic Arts ответила на официальном форуме игрокам, которые жаловались на выключение Xbox Series X при игре в Battlefield 2042:

Мы знаем, что некоторые игроки в Battlefield 2042 на Xbox Series X испытывают проблемы с полным выключением консоли во время игры. В ходе проведенного расследования, совместно с компанией Microsoft, выяснилось, что причиной является системная ошибка [игровой приставки], которая также затрагивает игроков в FIFA, Madden и NBA 2K. Необязательное обновление, направленное на устранение этой проблемы, будет доступно всем пользователям Xbox Series X с 17 ноября, а принудительное — с 23 ноября. Если вы столкнулись с этой проблемой, то уже можете загрузить апдейт в рамках Xbox Insider.

Напомним, что полноценный релиз Battlefield 2042 состоится на следующей неделе — 19 ноября.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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