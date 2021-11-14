Голосовой помощник Сбербанка помогает клиентам экосистемы с помощью искусственного интеллекта

Теперь голосовой помощник помогает клиентам не только СберБанка, но и всей экосистемы. Пообщаться с ним можно как на номере 900, так и на номерах компаний, входящих в экосистему Сбера. Сейчас действует более ста сценариев по десяти продуктам: СберСтрахование, СберЛогистика, СберМобайл, СБЕР ЕАПТЕКА, СберПрайм и другим, сообщает пресс-служба СберБанка.

Голосовой помощник научился лучше понимать клиентов. Он отвечает на общие вопросы, дает персонализированные консультации, а если чего-то не знает, переводит звонок на эксперта по нужному направлению.

В алгоритме бота используются единые механизмы классификации интентов клиентов с помощью NLP1 моделей. В зависимости от результатов классификации запускаются сценарии, соответствующие запросу.

Например, по запросу «У меня страховой случай» бот проверит, какой полис у клиента, расскажет, где найти список документов для страховой компании, и отправит ссылку на онлайн-помощника. А по запросу «Скажи баланс телефона» расскажет об остатке на мобильном счете СберМобайл.

В СберБанке внимательно следят за качеством работы голосового помощника. Важнее не процент автоматизации приема звонков, а показатель удовлетворенности клиента и запросы, которые маршрутизированы сразу на оператора с нужным навыком. Это становится все более актуальным с развитием подписки СберПрайм, так как количество сервисов, которыми пользуются клиенты, постоянно растет.

Елена Левина, директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка:

— В хорошей работе помощника заинтересованы как клиенты, так и наши партнеры — компании экосистемы. Клиенты не любят переводов от одного оператора к другому, а по простым вопросам удобнее получить информацию от бота и не ждать соединения с оператором. Партнер же с нашей помощью снижает затраты на службу поддержки: консультация автоматического помощника обходится дешевле оператора, а маршрутизация сразу на нужного эксперта снижает затраты на переводные звонки.

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