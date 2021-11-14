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Игра Little Kitty, Big City анонсирована для консолей и PC, релиз в следующем году

Игра Little Kitty, Big City анонсирована для консолей и PC, релиз в следующем году


Студия Double Dagger Studio официально представила свой первый проект – игру Little Kitty, Big City. Игра анонсирована для консолей (пока без уточнения каких именно) и PC. Релиз игры заявили в 2022 году, без точной даты.

Разработчики следующим образом описывают игру:

Ты маленькая кошечка, ПОТЕРЯННАЯ в большом городе! Ты найдешь дорогу домой? Или вы будете весело проводить время?

Little Kitty, Big City — это игра, в которой вы играете с любопытным котенком, который пытается найти дорогу домой. Исследуйте город, заводите новых друзей, надевайте восхитительные шляпы и оставьте после себя немного хаоса. В конце концов, разве это не то, что кошки делают лучше всего?

Ниже можно видеть первый трейлер игры:


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Отметим, что студию Double Dagger Studio основал Мэтт Вуд, который работал над многими крупными проектами: Half-Life 2, Left 4 Dead, Left 4 Dead 2, Alien Swarm, Portal 2, Counter-Strike: Global Offensive и прочими, о чем говорится на сайте студии.

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По материалам: newxboxone

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