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Игроки с консолями Xbox Series X массово жалуются на Battlefield 2042

Игроки с консолями Xbox Series X массово жалуются на Battlefield 2042


Игра Battlefield 2042 официально выйдет только в конце следующей недели, 19 ноября. Но уже сейчас игроки могут получить доступ к ранней версии проекта, если приобрели дорогие комплекты игры или в рамках пробной версии по EA Play.

Игроки с приставками Xbox Series X столкнулись с неприятной ситуацией – игра Battlefield 2042 постоянно у них вылетает, а иногда и выключает консоль при вылете, о чем сообщает портал Kotaku. На форуме по техническим вопросам игры Battlefield 2042 ситуация с вылетом игры на Xbox Series X набрала максимальное количество откликов от игроков. Некоторые игроки отмечают, что у них игра вылетает на Xbox Series X просто постоянно, даже без возможности запустить матч, другие говорят, что после старта сражения проходит несколько минут, и игра вылетает. При этом игра не только вылетает, но у некоторых игроков она полностью отключает консоль.

Есть единичные сообщения о подобных проблемах и на других игровых платформах. Однако, похоже, что в подавляющей массе проблема имеет место быть именно на приставках Xbox Series X. Напомним, что именно консоли Xbox Series X | S являются официальными консолями при продвижении Battlefield 2042.

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По материалам: newxboxone

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