Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Индийский хакер взял на себя ответственность за атаки на Bitfinex и BTC-e

Индийский хакер взял на себя ответственность за атаки на Bitfinex и BTC-e

Индийский хакер взял на себя ответственность за атаки на Bitfinex и BTC-e


Житель индийского штата Карнатака Шрикришна Рамеш (Srikrishna Ramesh) рассказал полиции о своей причастности к взломам криптовалютных бирж Bitfinex и BTC-e, а также мошеннического майнинг-пула BitClub Network. Об этом пишет India Today. 


Рамеша арестовали в ноябре 2020 года по делу, связанному с торговлей наркотиками. Впоследствии он сознался в многочисленных киберпреступлениях, в том числе касающихся криптовалютных сервисов.


По его словам, он стоит за взломом Bitfinex, произошедшим в мае 2015 года. Второй раз платформа стала жертвой злоумышленников в августе 2016 года, однако индийский хакер якобы не имеет отношения к этому инциденту.


«Bitfinex стала первой крупной криптовалютной биржей, которую я взломал. Платформа была взломана дважды, и я был первым, кто это сделал. Второй случай — просто целевая фишинговая атака, в результате которой двое израильских хакеров, работающих на армию, получили доступ к компьютерам одного из сотрудников, а затем и к учетной записи AWS», — заявил Рамеш.


Он рассказал, что баг в дата-центре Bitfinex позволил получить доступ к KVM на сервере. Благодаря этому последний был перезагружен в режиме GRUB — Рамеш сбросил пароль администратора, вошел в систему, сбросил пароли сервера вывода средств и отправил криптовалюту на собственный адрес.


Хакер заявил, что атака принесла ему порядка 20 008 BTC, которые он потратил на поддержание роскошного образа жизни. 


Рамеш также взял на себя ответственность за взлом серверов мошеннического майнинг-пула BitClub Network, с которых он вывел около 100 BTC, и ныне несуществующей биткоин-биржи BTC-e. По его словам, в ходе последней атаки удалось получить «крупную прибыль» в размере $3-$3,25 млн.


Напомним, в августе 2021 года хакер взломал горячие кошельки японской криптовалютной биржи Liquid и вывел цифровые активы на сумму более $80 млн.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Индийский хакер взял на себя ответственность за атаки на Bitfinex и BTC-e
Индийский хакер взял на себя ответственность за атаки на Bitfinex и
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 14 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 14 ноября 2021 года
ВСУ пообещали уничтожать мигрантов, которые попытаются проникнуть из Белоруссии
ВСУ пообещали уничтожать мигрантов, которые попытаются проникнуть из
Слух: Red Dead Redemption 2 скоро обновят до Xbox Series X | S
Слух: Red Dead Redemption 2 скоро обновят до Xbox Series X | S
Инсайдер: мультиплеер Halo Infinite не выйдет 15 ноября, в последний момент дату запуска перенесли
Инсайдер: мультиплеер Halo Infinite не выйдет 15 ноября, в последний
5 хороших игр из Game Pass для одиночного прохождения, которые вы могли пропустить
5 хороших игр из Game Pass для одиночного прохождения, которые вы
EA: Xbox Series X выключается в Battlefield 2042 из-за системной ошибки Xbox
EA: Xbox Series X выключается в Battlefield 2042 из-за системной
Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
Ушел из жизни актер «Реальных пацанов»
Ольга Орлова отметила день рождения: «Хочется остановить время»
Ольга Орлова отметила день рождения: «Хочется остановить время»
Поздравления с Днем эндокринолога 14 ноября 2021 года: стихи, картинки и открытки с праздником
Поздравления с Днем эндокринолога 14 ноября 2021 года: стихи,
В Улан-Удэ иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию по удалению огромной опухоли у младенца
В Улан-Удэ иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию по удалению
Голосовой помощник Сбербанка помогает клиентам экосистемы с помощью искусственного интеллекта
Голосовой помощник Сбербанка помогает клиентам экосистемы с помощью

Топ на сегодня

Елена Голунова в 53 года снова стала мамой
Елена Голунова в 53 года снова стала мамой
Ксения Собчак высмеяла пассию Тимати
Ксения Собчак высмеяла пассию Тимати
Как активировать чит на большую голову в Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox
Как активировать чит на большую голову в Grand Theft Auto: The
Экономист назвал главное преимущество QR-кодов
Экономист назвал главное преимущество QR-кодов
Создатели Grand Theft Auto: The Trilogy «наслаждаются вниманием» и готовят патчи
Создатели Grand Theft Auto: The Trilogy «наслаждаются вниманием» и

Еще по теме

Атака хакеров обрушила курс биткоина на 20%
Криптовалютные биржи закрылись от новых пользователей
Гонконгская биржа биткоинов приостановила работу из-за взлома
Криптовалютные биржи закрыли регистрацию новых пользователей