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Инсайдер: Skull & Bones вскоре перейдет к тестированию, пока внутри Ubisoft

Инсайдер: Skull & Bones вскоре перейдет к тестированию, пока внутри Ubisoft


Skull & Bones – один из долгостроев Ubisoft, который показали еще в 2017 году (есть информация, что разработка ее стартовала в 2013 году), а после создание проекта зашло в тупик. Если верить слухам и сведениям от инсайдеров, создание Skull & Bones несколько раз перезапускали, а в игру уже вложены огромные бюджеты, и она даже была под вопросом отмены.

Но, похоже, сейчас с проектом Skull & Bones все относительно нормально, о чем рассказал инсайдер Том Хендерсон. По его словам, игра в первом квартале 2022 года перейдет в стадию бета-тестирования, внутри издательства Ubisoft. Он считает, что есть шансы увидеть игру на E3 2022, то есть в июне будущего года.


Напомним, ранее инсайдер Том Хендерсон поделился информацией по другому долгострою Ubisoft – игре Beyond Good & Evil 2. Ее тоже анонсировали в 2017 году, но дела у игры, если верить информации инсайдера, гораздо хуже.

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По материалам: newxboxone

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