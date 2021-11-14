Инсайдер: Skull & Bones вскоре перейдет к тестированию, пока внутри Ubisoft





Skull & Bones – один из долгостроев Ubisoft, который показали еще в 2017 году (есть информация, что разработка ее стартовала в 2013 году), а после создание проекта зашло в тупик. Если верить слухам и сведениям от инсайдеров, создание Skull & Bones несколько раз перезапускали, а в игру уже вложены огромные бюджеты, и она даже была под вопросом отмены.

Но, похоже, сейчас с проектом Skull & Bones все относительно нормально, о чем рассказал инсайдер Том Хендерсон. По его словам, игра в первом квартале 2022 года перейдет в стадию бета-тестирования, внутри издательства Ubisoft. Он считает, что есть шансы увидеть игру на E3 2022, то есть в июне будущего года.

Skull and Bones is entering it's internal Beta "soon" - The time frame was indicated as Q1 2022.



Maybe we'll actually see it at E3 2022? pic.twitter.com/A9vERGTWA0 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 14, 2021



Напомним, ранее инсайдер Том Хендерсон поделился информацией по другому долгострою Ubisoft – игре Beyond Good & Evil 2. Ее тоже анонсировали в 2017 году, но дела у игры, если верить информации инсайдера, гораздо хуже.