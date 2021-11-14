"Инстаграмные" пуховики и новинки масс-маркета: смотрим новые лукбуки

Вадим Карасев

В новой подборке изучаем коллекции Zara и Uniqlo, а также смотрим на яркие пуховики из коллаборации Monochrome x Reebok.

1.Monochrome x Reebok

Reebok и Monochrome вновь объединили усилия и разработали совместную коллекцию, в которую, помимо пуховиков оверсайз, вошли костюмы, футболки и кроссовки. В коллекции сохранилась эстетика 80-х годов и объемные силуэты. Ну а инстаграмные цвета коллекции точно не оставят модниц равнодушными.

В продажу новый коллаб должен поступить уже скоро, в прошлой коллекции цены на пуховики стартовали от 26 тысяч рублей.

































2.Zara Studio

В октябре любимый многими бренд из масс-маркета представил свою традиционную коллекцию Zara Studio. В кампании, снятой Стивеном Мейзелом, приняли участие Рианна ван Ромпей, Мидоу Уокер, Саша Пивоварова, Мариса Беренсон, Прешес Ли и другие известные модели.

Главное в коллекции — текстуры: пайетки, бархат, твид. Бархатный топ с длинным рукавом стоит 5 999 рублей, цены на платья стартуют от 9 999 рублей.









































3.Uniqlo

Новая коллекция Uniqlo +J поступит в продажу уже 18 ноября. Напомним, что эти линейки создаются в сотрудничестве с дизайнером Джил Сандер.

Мы возвращаемся к социальной активности, но хотим чувствовать себя защищенно. Коллекция исследует новые объемные силуэты с корректируемой посадкой и различные варианты ключевых элементов зимней классики,

— рассказала Сандер.

Цены на куртки стартуют от 12 999 рублей, пальто из смесового кашемира обойдется в 22 999 рублей, а жилетка — в 9 999 рублей.









































































Надя Бесчетникова