Иркутянка Юлия Кошкина прошла в десятый сезон шоу «Голос» с песней «На заре»

Иркутянка Юлия Кошкина с песней «На заре» попала в десятый сезон музыкального шоу Первого канала «Голос». Она стала последней участницей команды Пелагеи. Во время слепых прослушиваний пение сибирячки оценили все члены жюри, повернувшись к ней по условиям конкурса. Однако у всех, кроме Пелагеи, на тот момент команды были уже собраны.

«Самый волнительный этап позади и я счастлива, что выступление вызвало такой ошеломительный отклик, спасибо вам за это! Я хотела, чтобы пост с этими фото вышел сразу после эфира, но просто не хватило сил сделать это вчера. Меня снесла волна комментариев и вашей поддержки!», - написала вокалистка у себя на странице в «Инстаграм».

Справка:

Песню «На заре» исполняла группа «Альянс». Композиция вошла в альбом «Альянс 87» 1987 года. Автор слов и музыки — клавишник группы Олег Парастаев.



