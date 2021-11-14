ИрНИТУ запускает систему входа по QR-кодам с 29 ноября

Вход в ИрНИТУ, начиная с 29 ноября, будет осуществляться только по QR-коду сертификата о прохождении вакцинации или по QR-коду сертификата о заболевании COVID-19, перенесённом не позднее шести месяцев назад. Об этом сообщил источник, близкий к ректорату вуза. Доступ в вуз также будет возможен при наличии медотвода, свидетельствующего о противопоказаниях к вакцинации.

С 29 ноября пропуск на вход в университет будет автоматически синхронизирован с информацией в личных кабинетах. Пропуск сотрудникам и студентам, не разместивших информацию в личных кабинетах, будет отключен.

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