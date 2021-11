Итоги недели: биткоин и Ethereum обновили максимумы, а глава Apple раскрыл инвестиции в криптовалюты

Биткоин и Ethereum обновили исторические максимумы, глава Apple раскрыл личные инвестиции в криптовалюты, Binance заблокировала счета держателей Dogecoin после обновления ПО и другие события уходящей недели.

10 ноября цена первой криптовалюты достигла уровня $69 000. Курс Ethereum также обновил исторический максимум на отметках выше $4860. Ранее капитализация рынка цифровых активов впервые в истории превысила $3 трлн.

Последовавшую следом коррекцию некоторые связали с потенциальным дефолтом китайского застройщика Evergrande. Вечером 10 ноября также прошел аукцион по размещению 30-летних гособлигаций США. Низкий спрос спровоцировал обвал цен и резкий скачок доходностей, на фоне чего существенно укрепился доллар — это вызвало давление в рисковых активах, а также в золоте и BTC.

На момент написания биткоин торгуется вблизи $64 080, Ethereum — около $4580.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Большая часть цифровых активов из топ-10 по рыночной капитализации закрыла неделю в зеленой зоне. Исключением стали Solana и Polkadot. Цена первого актива снизилась почти на 9%, второго — на 11,5%.

Данные: CoinGecko.

По данным сервиса Messari, за неделю из цифровых активов больше всего подорожал токен децентрализованного мессенджера Skrumble Network. Цена SKM выросла более чем на 468%, его капитализация составила $13,16 млн.

Данные: Messari.

Сильнее других подешевела криптовалюта Ampleforth. Цена AMPL упала более чем на 46%, а капитализация снизилась до $13,12 млн.

Данные: Messari.

Рыночная капитализация криптовалютного рынка составила $2,95 трлн. Индекс доминирования биткоина снизился до 41,1%.

Софтфорк, призванный повысить конфиденциальность, эффективность и масштабируемость сети, произошел на блоке 709 632, который добыл майнинг-пул F2Pool 14 ноября в 08:15 мск.

Это крупнейший апгрейд блокчейна биткоина со времен активации протокола Segregated Witness (SegWit) в августе 2017 года. Taproot включает несколько важных технических улучшений, основным из которых является имплементация схемы подписей Шнорра и концепции MAST.

Минфин и Минюст США включили в санкционный список адреса Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex, а также аффилированные с ним компании Izibits OÜ, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd.

Аналитическая компания Chainalysis установила, что, начиная с сентября 2018 года, Chatex обработал биткоин-транзакции на сумму не менее $77,5 млн, в том числе более $17 млн преступных активов, включая средства даркнет-маркетплейса Hydra, скам-проектов «Финико», QubitTech и других, а также операторов нескольких программ-вымогателей.

В среду, 10 ноября, Chatex заявил о приостановке операционной деятельности, закрыл выводы и заблокировал средства пользователей в связи с расследованием.

8 ноября разработчики Dogecoin выпустили новую версию программного обеспечения 1.14.5. Помимо общих исправлений, связанных с безопасностью и производительностью, релиз предполагает снижение рекомендованных транзакционных сборов до 0,01 DOGE.

10 ноября в результате сбоя при обновлении ПО криптовалютная биржа Binance повторно провела неизвестное количество пользовательских транзакций с криптовалютой Dogecoin, совершенных несколько лет назад. После того, как средства ушли с холодного кошелька биржи на аккаунты третьих лиц, площадка потребовала от отправителей изначальных транзакций возместить ущерб по текущему курсу и заблокировала их балансы.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что лично владеет криптовалютами, используя цифровые активы для диверсификации инвестиционного портфеля. По его словам, он «какое-то время» интересовался цифровыми активами и исследовал эту тему.

Кук подчеркнул, что корпорация не собирается вкладывать деньги в эти финансовые инструменты или запускать связанные с ними сервисы. Позицию CEO объяснил тем, что акционеры Apple приобретали ценные бумаги не для того, чтобы получить доступ к криптовалютам.

Представители Минэкономразвития, Минэнерго и Госдумы РФ поддержали инициативу по урегулированию майнинга как вида предпринимательской деятельности для дальнейшего налогообложения.

В ЛДПР заявили о подготовке соответствующего законопроекта.

Банк России идею не оценил и подчеркнул, что выступает против любых «инициатив, способствующих появлению денежных суррогатов». Зато регулятор настроен на реализацию проекта цифрового рубля. Так, в начале недели появилась информация, что CBDC получит отдельное законодательное регулирование.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль станет полноценной заменой криптовалют для россиян. Глава Сбербанка Герман Греф указал на необходимость доработать проект.

Основатель и CEO Discord Джейсон Цитрон намекнул в публикации в Twitter, что мессенджер рассматривает возможность подключения к блокчейну Ethereum.

Он разместил скриншот вкладки «Интеграции» приложения с опцией подключения Ethereum-аккаунта. На экране также присутствуют кнопки кошельков MetaMask и WalletConnect.

Сообщество негативно отреагировало на твит Цитрона. Спустя несколько дней он заявил, что у компании отсутствуют планы по интеграции.

Thanks for all the perspectives everyone. We have no current plans to ship this internal concept. For now we're focused on protecting users from spam, scams and fraud. Web3 has lots of good but also lots of problems we need to work through at our scale. More soon.