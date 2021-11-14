Язык цветов: какие цветы лучше дарить на день рождения

Вадим Карасев

Цветы — прекрасный подарок для всех, кто любит красивые букеты, однако перед тем, как зайти в цветочный магазин, стоит узнать о цветах, которые принято дарить на дни рождения. Их энергетика поможет без лишних слов выразить свою признательность и поздравить близкого человека от всего сердца.

Каждый цветок обладает своей энергетикой, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о том, какие растения больше всего подходят по Знаку Зодиака. Такой букет будет беспроигрышным и принесет удачу. Не ошибиться с выбором поможет и индивидуальный подход, ведь поздравлять приходится как близких, так и коллег.

Букет для друга

Друзьям принято дарить оригинальные подарки, и в букете для друга или подруги значение, форма и расцветка не играют особой роли. Удивить букетом помогут флористы, а выбор может пасть на такие цветы, как яркие герберы, пышные хризантемы, гортензии. Обычно предпочтения близких друзей знакомы, поэтому не составит труда найти именно те цветы, которые доставят удовольствие и поднимут настроение на весь день.

Букет для коллеги

Поздравить с днем рождения коллегу или начальника — не самая простая задача. Цветы должны подчеркнуть дружеские намерения и стать знаком внимания, а не признания. Для этих целей подойдут нейтральные ирисы, символизирующие дружеские намерения, подсолнухи, а также тюльпаны белого цвета.

Подарок близкому

Матери можно подарить ее любимые цветы, ведь дети как никто другой знают вкусы и предпочтения родителей. И даже если произойдет ошибка, любящее сердце родителя вряд ли заострит внимание на неправильном выборе. Букет выразит самые теплые чувства, благодарность и уважение. Для этих целей подойдут: яркие закрытые тюльпаны, белые лилии, ромашки, розы приглушенных пудровых оттенков.

Букет для девушки

Цветы для второй половинки имеют огромное значение, и пылкое признание в любви можно оформить без слов. Показать серьезность своих намерений, выразить восхищение и признаться в теплых чувствах помогут нежные розы, оформленные флористом в сердце. Молодым девушкам принято дарить светлые цветы: от белых, символа мечты, надежд и нежных чувств, до сочных розовых, выражающих страсть и влюбленность. Дамам постарше дарят красные и пурпурные розы, выражая свое восхищение.