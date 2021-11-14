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Эти 25+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 16-19 ноября + релизы в Game Pass

Эти 25+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 16-19 ноября + релизы в Game Pass


Следующая неделя обещает стать интересной в плане новостей по приставке Xbox. Компания Microsoft планирует провести юбилейный стрим уже в понедельник, 15 ноября (начало в 21:00 по МСК). Ходят слухи, что в рамках этого стрима могут объявить о новых играх в программе обратной совместимости или даже о запуске мультиплеера Halo Infinite прямо в тот же день, 15 ноября.

Немало состоится на следующей неделе и игровых релизов. Заявлено минимум 26 игр к выходу на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Вот список этих проектов:



Grow: Song of the Evertree (16 ноября)



The Last Stand: Aftermath (16 ноября)



Out of Line (16 ноября)



A Short Hike (16 ноября)



Surviving the Aftermath (16 ноября)



The Smurfs: Mission Vileaf (16 ноября)



Them Bombs (16 ноября)



Before We Leave (17 ноября)



Chef’s Tail (17 ноября)



Klang 2 (17 ноября)



Mastho Is Together (17 ноября)



Next Space Rebels (17 ноября)



Space Moth Lunar Edition (17 ноября)



Tamarin (17 ноября)



BloodRayne: ReVamped (18 ноября)



BloodRayne 2: ReVamped (18 ноября)



Exo One (18 ноября)



Fae Tactics (18 ноября)



Space Elite Force 2 in 1 (18 ноября)



Two Hundred Ways (18 ноября)



UnDungeon (18 ноября)



Battlefield 2042 (19 ноября)



Despotism 3k (19 ноября)



NERF Legends (19 ноября)



Smoots Golf (19 ноября)



Total Arcade Racing (19 ноября)

Game Pass

Вероятно, в начале недели Microsoft объявит и о новинках в подписке Game Pass на вторую половину ноября. Но уже известно, что на следующей неделе подписку пополнят следующие игры:



Next Space Rebels (17 ноября)



Exo One (18 ноября)



Fae Tactics (18 ноября)



Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition (18 ноября)



UnDungeon (18 ноября)
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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