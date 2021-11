Эти 25+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 16-19 ноября + релизы в Game Pass





Следующая неделя обещает стать интересной в плане новостей по приставке Xbox. Компания Microsoft планирует провести юбилейный стрим уже в понедельник, 15 ноября (начало в 21:00 по МСК). Ходят слухи, что в рамках этого стрима могут объявить о новых играх в программе обратной совместимости или даже о запуске мультиплеера Halo Infinite прямо в тот же день, 15 ноября.

Немало состоится на следующей неделе и игровых релизов. Заявлено минимум 26 игр к выходу на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Вот список этих проектов:

Game Pass

Grow: Song of the Evertree (16 ноября)The Last Stand: Aftermath (16 ноября)Out of Line (16 ноября)A Short Hike (16 ноября)Surviving the Aftermath (16 ноября)The Smurfs: Mission Vileaf (16 ноября)Them Bombs (16 ноября)Before We Leave (17 ноября)Chef’s Tail (17 ноября)Klang 2 (17 ноября)Mastho Is Together (17 ноября)Next Space Rebels (17 ноября)Space Moth Lunar Edition (17 ноября)Tamarin (17 ноября)BloodRayne: ReVamped (18 ноября)BloodRayne 2: ReVamped (18 ноября)Exo One (18 ноября)Fae Tactics (18 ноября)Space Elite Force 2 in 1 (18 ноября)Two Hundred Ways (18 ноября)UnDungeon (18 ноября)Battlefield 2042 (19 ноября)Despotism 3k (19 ноября)NERF Legends (19 ноября)Smoots Golf (19 ноября)Total Arcade Racing (19 ноября)

Вероятно, в начале недели Microsoft объявит и о новинках в подписке Game Pass на вторую половину ноября. Но уже известно, что на следующей неделе подписку пополнят следующие игры:

Next Space Rebels (17 ноября)Exo One (18 ноября)Fae Tactics (18 ноября)Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition (18 ноября)UnDungeon (18 ноября)