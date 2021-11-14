Юлия Барановская опять судится с Андреем Аршавиным из-за алиментов

Телеведущая Юлия Барановская снова делит деньги с бывшим мужем. Ведущая в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему судится с бывшим гражданским мужем футболистом Андреем Аршавиным из-за алиментов на общих детей. «Андрей Сергеевич обратился в суд о снижении алиментов. Мои адвокаты это оспорили, потому что было подписано мировое соглашение, на которое он когда-то согласился», сказала Юлия Барановская.Андрей Аршавин Как отметила Барановская, если бы не действия Аршавина, то она спокойно сегодня жила дальше. «Это дело было для меня завершено много лет назад. А я без конца слушаю вопросы про это. Ну честно», — заметила Барановская. Напомним, что суд удовлетворил просьбу Андрея Аршавина о снижении суммы алиментов. Сейчас адвокаты Барановской готовят кассационную жалобу.