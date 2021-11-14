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Юлия Барановская рассказала о своих многочисленных романах

Юлия Барановская рассказала о своих многочисленных романах
Ведущей Юлии Барановской приписывают многочисленные романы со звездами.   Телеведущая в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировала слухи о своих многочисленных романах со звездами шоу-бизнеса. «А почему только с Лепсом? Мне приписали роман с Александром Васильевым. Якобы я и он женятся. С Галкиным. С Кириллом Туриченко вообще оказывается взасос целовалась. У меня каждый день новый роман. А можно мне роман с Егором Кридом», сказала Юлия Барановская.
Юлия Барановская По словам Барановской, любой прохожий, который появляется в ее сторис – это уже слухи о романе. «Даже если мужчина просто прошел мимо. Дети мечтают, чтобы мама вышла замуж. По-моему — это прекрасное желание», — заявила Барановская. Напомним, что у Юлии Барановской трое детей от футболиста Андрея Аршавина. Пара рассталась несколько лет назад.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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