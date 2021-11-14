Какой церковный праздник отмечают верующие сегодня, 14 ноября

Есть ли какой-нибудь церковный праздник у православных сегодня, 14 ноября

Кто празднует именины в этот день, как лучше всего назвать ребенка

Народный праздник в этот день

Наступил новый день — календарь 2021 года показывает 14 ноября. В этот день в мире отмечают много интересных праздников, а есть ли церковные торжества у православных в этот день? Об этом в нашей статье.Сегодня, в воскресенье, 14 ноября, в православном календаре праздничных торжеств нет. Однако этот осенний день очень важен для верующих. В эти осенние сутки всеми православными вспоминаются святые чудотворцы Косма и Дамиан.Братья-близнецы жили на рубеже III и IV веков и были врачами. Родились они в Ассии, в семье язычников. Отец детей скончался очень рано, поэтому их воспитанием занялась мать Феодотия. Она тайно от мужа исповедовала христианскую веру. Именно Феодотия приложила немалые усилия, чтобы ее дети изучили врачебное дело.Существует легенда, что именно за сильную веру во Христа Косма и Дамиан получили от Бога дар исцелять болезни. Братья были очень известными врачами. По преданию, даже после смерти их мощи совершают немало чудес.Интересно, что, умирая, Косма приказал не хоронить его рядом с братом. А все из-за случившегося однажды события. К братьям пришла женщина, от лечения которой отказывались другие врачи. После исцеления она попросила Дамиана взять у нее три яйца. Мужчина так и сделал, но своими действиями спровоцировал осуждение со стороны брата.Свой день Ангела сегодня празднуют: Адриан, Фома, Кузьма, Александр, Давид, Иван, Денис, Дмитрий, Федор, Сергей, Демьян, Елисавета, Юлиания.Талисманом людей, рожденных 14 ноября, является изумруд. Этот камень был известен и уважаем еще в Древнем Египте. В древности верили, что он помогает очищать воду от яда, поглощать дурные мысли и дарить покой. Интересный факт: считается, что именно изумруд вместе с двенадцатью другими драгоценными камнями украшал ризу первосвященника израильского народа Аарона.14 ноября доигрывали последние свадьбы в году. Косму и Дамиана считали хранителями семейного очага и покровителями всех ремесленников и ремесел. С Кузьминок хозяйки садились за прядение шерсти, чтобы готовить теплые вещи к наступающей зиме.В народе было принято собираться молодежи вместе в свободной избе, накрывать на стол и приглашать парней. Обязательным блюдом на посиделках была каша.На Кузьминки справляли курьи именины. Богатые люди отправляли кур бедным родственникам. Такую птицу называли «челобитной», ее содержали в почете: кормили овсом, ячменем и никогда не убивали. Их яйца считались лечебными.Если пошел снег — весной ждать половодье.Сон, что приснился в ночь на 14 ноября, окажется вещим.Младшему в семье дают съесть куриное сердце, чтобы он был здоровым в течение всего года.Если слабый мороз — зима будет не скоро.Если погода теплая 14 ноября — зима будет мягкой.Если кошка мяукает — к невезению.Не стоит держать обиды.Нельзя сквернословить, скандалить и сплетничать.Не нужно выливать воду после того, как искупали младенца. В народе верили, что в противном случае ребенок будет много плакать и плохо спать.Нельзя смотреть в глаза тому, кому подаете милостыню, иначе стоит ждать беду.