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Камбоджа с 15 ноября отменит карантин для вакцинированных туристов

Камбоджа с 15 ноября отменит карантин для вакцинированных туристов

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


19:19  Автор: Марьям Гулалиева



Власти Камбоджи решили отменить требование о недельном карантине для вакцинированных от коронавируса туристов. Об этом сообщает в воскресенье портал Phnom Penh Post.

Согласно сообщению, премьер-министр Хун Сен решил с 15 ноября «отменить все карантинные требования для полностью вакцинированных путешественников и посетителей — как камбоджийцев, так и иностранных граждан».

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В спецпослании, адресованном официальным лицам и органам власти, премьер-министр заявил, что такая политика «позволит стране полностью открыться» и что она «отражает политику других стран региона». При этом Хун Сен подчеркнул, что туристы, которые не сделали прививку от коронавируса, должны будут пройти двухнедельный карантин.

Ранее сообщалось, что Камбоджа одобрила российские вакцины против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Таким образом, она стала 71-м государством, в котором одобрено применение «Спутника V». 

На сегодняшний день в России зарегистрировано пять вакцин от COVID-19. Это «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак».



#вакцинация


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По материалам: pnp.ru

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