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Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены королевской семьи посетили Фестиваль памяти в Лондоне

Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены королевской семьи посетили Фестиваль памяти в Лондоне

Вчера в Роял Алберт-Холле в Лондоне состоялся ежегодный Фестиваль памяти, на котором традиционно отдают дань памяти всем, кто погиб в вооруженных конфликтах. Его почетными гостями стали Кейт Миддлтон и принц Уильям, Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз, принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоренс, граф и графиня Уэссекские и другие члены королевской семьи. Присоединился к британским монархам и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

А вот сама королева Елизавета II впервые за много лет Фестиваль памяти пропустила — говорят, что ее состояние здоровья сейчас вызывает некоторые опасения, поэтому врачи рекомендуют ей воздерживаться от выходов в свет. Так, и конференцию по изменению климата ООН в Шотландии она тоже пропустила.


Кейт Миддлтон и принц Уильям


Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала черное платье Eponine London и туфли Jimmy Choo. Образ она дополнила клатчем Alexander McQueen и брошью Королевского британского легиона в виде красного мака — символа памяти павших. А браслет и серьги Кейт выбрала из коллекции принцессы Дианы.

В этом платье герцогиня Кембриджская уже выходила в свет — зимой прошлого года она появилась в нем на мюзикле "Дорогой доктор Хансен" в лондонском театре Ноэла Кауарда.


Камилла Паркер-Боулз
Графиня Уэссексая Софи
Борис Джонсон

В этом году Фестиваль памяти знаменует столетие Королевского британского легиона — благотворительной организации, которая оказывает материальную и эмоциональную поддержку членам и ветеранам британских вооруженных сил, а также их семьям.


Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Чарльз, принцесса Анна, Камилла Паркер-Боулз
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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