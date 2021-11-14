Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены королевской семьи посетили Фестиваль памяти в Лондоне

Вадим Карасев

Вчера в Роял Алберт-Холле в Лондоне состоялся ежегодный Фестиваль памяти, на котором традиционно отдают дань памяти всем, кто погиб в вооруженных конфликтах. Его почетными гостями стали Кейт Миддлтон и принц Уильям, Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз, принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоренс, граф и графиня Уэссекские и другие члены королевской семьи. Присоединился к британским монархам и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

А вот сама королева Елизавета II впервые за много лет Фестиваль памяти пропустила — говорят, что ее состояние здоровья сейчас вызывает некоторые опасения, поэтому врачи рекомендуют ей воздерживаться от выходов в свет. Так, и конференцию по изменению климата ООН в Шотландии она тоже пропустила.





Кейт Миддлтон и принц Уильям





Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала черное платье Eponine London и туфли Jimmy Choo. Образ она дополнила клатчем Alexander McQueen и брошью Королевского британского легиона в виде красного мака — символа памяти павших. А браслет и серьги Кейт выбрала из коллекции принцессы Дианы.

В этом платье герцогиня Кембриджская уже выходила в свет — зимой прошлого года она появилась в нем на мюзикле "Дорогой доктор Хансен" в лондонском театре Ноэла Кауарда.





Камилла Паркер-БоулзГрафиня Уэссексая СофиБорис Джонсон

В этом году Фестиваль памяти знаменует столетие Королевского британского легиона — благотворительной организации, которая оказывает материальную и эмоциональную поддержку членам и ветеранам британских вооруженных сил, а также их семьям.





Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Чарльз, принцесса Анна, Камилла Паркер-БоулзМариана Панкина