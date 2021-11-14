Кириенко сообщил, что в каждой школе оборудуют кабинет для сообщества "Большой перемены"

Вадим Карасев

В техзадания по капремонту школ или по строительству новых заведений планируется закладывать создание отдельного пространства для участников всероссийского конкурса "Большая перемена" (проект АНО "Россия – страна возможностей"), заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"У нас сейчас по поручению президента реализуется комплексная программа капитального ремонта и реконструкции школ. В техническое задание при капитальном ремонте каждой школы, в обязательное техническое задание при строительстве новых школ будет закладываться создание отдельного пространства для сообщества, клубов "Большой перемены", чтобы они могли вместе собираться, чтобы у них было место, в котором они хозяева, командуют, принимают решения", - заявил он.



По его словам, данная инициатива принадлежит самим участникам конкурса.

"Такое пространство будет создаваться в каждой школе", – добавил Кириенко.

По его словам, соответствующее решение уже принято вместе с Министерством просвещения РФ.

По итогам финала в "Артеке" победителями "Большой перемены" стали 600 школьников, из которых 300 человек - ученики 11-х классов, 300 школьников - ученики 9-х и 10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9-х и 10-х классов - по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.

