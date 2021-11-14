Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кириенко сообщил, что в каждой школе оборудуют кабинет для сообщества "Большой перемены"

Кириенко сообщил, что в каждой школе оборудуют кабинет для сообщества "Большой перемены"

В техзадания по капремонту школ или по строительству новых заведений планируется закладывать создание отдельного пространства для участников всероссийского конкурса "Большая перемена" (проект АНО "Россия – страна возможностей"), заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"У нас сейчас по поручению президента реализуется комплексная программа капитального ремонта и реконструкции школ. В техническое задание при капитальном ремонте каждой школы, в обязательное техническое задание при строительстве новых школ будет закладываться создание отдельного пространства для сообщества, клубов "Большой перемены", чтобы они могли вместе собираться, чтобы у них было место, в котором они хозяева, командуют, принимают решения", - заявил он.

По его словам, данная инициатива принадлежит самим участникам конкурса. 

"Такое пространство будет создаваться в каждой школе", – добавил Кириенко.

По его словам, соответствующее решение уже принято вместе с Министерством просвещения РФ.

По итогам финала в "Артеке" победителями "Большой перемены" стали 600 школьников, из которых 300 человек - ученики 11-х классов, 300 школьников - ученики 9-х и 10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9-х и 10-х классов - по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Митрополит Иларион выразил надежду, что за фейки о вакцинации будут наказывать
Митрополит Иларион выразил надежду, что за фейки о вакцинации будут
Оберег из веток: простой способ защититься от сглаза
Оберег из веток: простой способ защититься от сглаза
Little Bug выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S в конце ноября
Little Bug выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S в конце ноября
Похоже, Halo 5 мультиплеер действительно выйдет уже 15 ноября
Похоже, Halo 5 мультиплеер действительно выйдет уже 15 ноября
В Fallout 76 уже 11 миллионов игроков, разработчики поделились статистикой
В Fallout 76 уже 11 миллионов игроков, разработчики поделились
Кириенко сообщил, что в каждой школе оборудуют кабинет для сообщества "Большой перемены"
Кириенко сообщил, что в каждой школе оборудуют кабинет для сообщества
Таро-прогноз на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года
Кузьминки осенние 14 октября: что можно и чего нельзя делать сегодня
Кузьминки осенние 14 октября: что можно и чего нельзя делать сегодня
Поздравления с Днем логопеда 14 ноября в стихах, прозе и открытках
Поздравления с Днем логопеда 14 ноября в стихах, прозе и открытках
Битва образов: лучшее за неделю — от гламура Леди Гаги до "уродливого" свитера Насти Ивлеевой
Битва образов: лучшее за неделю — от гламура Леди Гаги до
Экономист назвал главное преимущество QR-кодов
Экономист назвал главное преимущество QR-кодов
Создатели Grand Theft Auto: The Trilogy «наслаждаются вниманием» и готовят патчи
Создатели Grand Theft Auto: The Trilogy «наслаждаются вниманием» и

Топ на сегодня

Outriders будет развиваться, разработчики обещают крупные анонсы
Outriders будет развиваться, разработчики обещают крупные анонсы
В BlackRock исключили запуск собственного крипто-ETF в ближайшее время
В BlackRock исключили запуск собственного крипто-ETF в ближайшее время
СМИ сообщили о готовности инвестора отдать $5 млн на спасение Africryp
СМИ сообщили о готовности инвестора отдать $5 млн на спасение Africryp
Традиции и история Дня счастливого часа 12 ноября 2021 года
Традиции и история Дня счастливого часа 12 ноября 2021 года
В Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте
В Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в

Еще по теме

Кириенко оценил проекты участников "Большой перемены"
Кириенко предложил увеличить число номинантов конкурса наставников
Число участников платформы «Россия - страна возможностей» возрастет — Кириенко
Сергей Кириенко выбрал победителей «Лидеров России» для наставничества