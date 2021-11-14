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Константин Богомолов вышел на сцену вместо Марины Зудиной

Константин Богомолов вышел на сцену вместо Марины Зудиной
Режиссер Константин Богомолов исполнил женскую роль в собственной постановке. Изначально в постановке Богомолова «На всякого мудреца» должна была появиться Марина Зудина. Но режиссер вывел ее из спектакля, отдав роль Игорю Миркурбанову. А вчера неожиданно сам вышел на сцену в женском обличье. В Театре Наций в октябре прогремела премьера спектакля Константина Богомолова «На всякого мудреца», поставленного по мотивам произведения Островского. Режиссер в очередной раз принялся за переосмысление и «осовременивание» классики, отходя от привычных канонов традиционного театра. Каждый показ, как правило, шокирует публику и вызывает полный восторг, сообщает kp.ru. Новый спектакль модного культурного деятеля наделал много шума задолго до премьеры. Изначально, по планам Константина, одну из главных ролей, Софью Турусину, должна была сыграть 56-летняя Зудина. Но неожиданно для всех место актрисы занял... Игорь Миркурбанов, облачившийся в платье. К слову, приемы с переодеваниями — один из самых излюбленных трюков Богомолова. А на вчерашнем показе ведущую женскую роль исполнил сам режиссер. Богомолов не пояснил причин, по которым решил лично поучаствовать в постановке. В личном блоге он опубликовал свое фото и оставил интригующую подпись: «Сегодня и более никогда сыграю Турусину».
Константин Богомолов Появление Константина на сцене произвело фурор. «Хорош спектакль! Просто браво!», «Спектакль — хит! Богомолов вернул в современный театр иронию и самоиронию. Восхищаюсь бесстрашием! Лучший спектакль сезона», — делились впечатлениями зрители. Но многих все так же интересует вопрос, с чем связана «отставка» Марины Вячеславовны. В театре не смогли дать четкий ответ: «Да, действительно планировалось, что Марина Зудина будет играть в спектакле «На всякого мудреца». Мы все очень ждали этого события — артистка впервые должна была появиться на нашей сцене. Но во время репетиций режиссер принял решение вывести ее из постановки. О причинах нам неизвестно». Поговаривают, что перестановки связаны с разногласиями, возникшими между режиссером и актрисой. Но Зудина подобные теории поклонников отрицает. «Да, концепция поменялась. В этом нет ничего такого. Это обычная практика. И это не единственная женская роль, которую играет мужчина. Я сейчас участвую в проекте, в котором репетирую мужскую роль. Я буду играть мужчину, ну и что? Актер — это актер. Игорь сыграет женщину, а я в спектакле сыграю мужчину», — пояснила артистка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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