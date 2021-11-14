Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в космос

Вадим Карасев

Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" запатентовала космический корабль, предназначенный для полетов туристов на орбиту и высотных прыжков с парашютом, говорится в патенте на изобретение, распространенном Федеральным институтом промышленной собственности.

"Группа изобретений относится к управлению и конструкции космических кораблей многократного применения с вертикальным взлетом и посадкой, которые могут быть использованы для космического туризма, высотных парашютных прыжков и другого", — указано в документе.

В соответствии с предлагаемой схемой использования аппарата, перед взлетом члены экипажа в скафандрах займут места в катапультных креслах. Корабль поднимется до высоты примерно 40–50 км, далее продолжится баллистический полет до высоты 100 км, после чего начнется торможение и спуск. В невесомости люди будут находиться всего три минуты, но за это время смогут "поплавать" не только над креслом, но и в открытом космосе при наличии соответствующей подготовки и крепления с помощью фала.

По словам разработчиков, за счет конструкции максимальная скорость при снижении не превысит 1 км/с и тепловые нагрузки будут незначительными. Также разработка поможет увеличить высоту прыжка с парашютом практически до 100 километров, добавили эксперты.

Ранее Ruposters писал, что корабль "Прогресс МС-19" совершит рекордный годовой полет на МКС в 2022 году.