Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в космос

Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в космос

Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" запатентовала космический корабль, предназначенный для полетов туристов на орбиту и высотных прыжков с парашютом, говорится в патенте на изобретение, распространенном Федеральным институтом промышленной собственности.

"Группа изобретений относится к управлению и конструкции космических кораблей многократного применения с вертикальным взлетом и посадкой, которые могут быть использованы для космического туризма, высотных парашютных прыжков и другого", — указано в документе.

В соответствии с предлагаемой схемой использования аппарата, перед взлетом члены экипажа в скафандрах займут места в катапультных креслах. Корабль поднимется до высоты примерно 40–50 км, далее продолжится баллистический полет до высоты 100 км, после чего начнется торможение и спуск. В невесомости люди будут находиться всего три минуты, но за это время смогут "поплавать" не только над креслом, но и в открытом космосе при наличии соответствующей подготовки и крепления с помощью фала.

По словам разработчиков, за счет конструкции максимальная скорость при снижении не превысит 1 км/с и тепловые нагрузки будут незначительными. Также разработка поможет увеличить высоту прыжка с парашютом практически до 100 километров, добавили эксперты.

Ранее Ruposters писал, что корабль "Прогресс МС-19" совершит рекордный годовой полет на МКС в 2022 году.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Ольга Орлова получила шикарный подарок на день рождения от любимого сына
Ольга Орлова получила шикарный подарок на день рождения от любимого
Авраам Руссо рассказал о романе с Кристиной Орбакайте
Авраам Руссо рассказал о романе с Кристиной Орбакайте
7 блюд и продуктов, которые актуальны для России, но неприемлемы для иностранцев
7 блюд и продуктов, которые актуальны для России, но неприемлемы для
Создатель первого Xbox благодарит игроков, которые «рискнули»
Создатель первого Xbox благодарит игроков, которые «рискнули»
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в космос
Корпорация "Энергия" разработала корабль для турполетов в
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не соблюдать
С какого числа начинается Рождественский пост и кто может его не
Снежный, мандариновый, хвойный: пастельный маникюр для зимнего настроения
Снежный, мандариновый, хвойный: пастельный маникюр для зимнего
Новый сюжетный трейлер Halo Infinite посвятили шахтерам
Новый сюжетный трейлер Halo Infinite посвятили шахтерам
Создатели Back 4 Blood активно работают над снижением сложности игры
Создатели Back 4 Blood активно работают над снижением сложности игры
Продажи Call of Duty: Vanguard оказались заметно ниже прошлой части серии в первую неделю
Продажи Call of Duty: Vanguard оказались заметно ниже прошлой части
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном кризисе
МИД ответил на обвинения Великобритании в белорусском миграционном
Олеся Судзиловская обнажилась для журнала
Олеся Судзиловская обнажилась для журнала

Топ на сегодня

Митрополит Иларион выразил надежду, что за фейки о вакцинации будут наказывать
Митрополит Иларион выразил надежду, что за фейки о вакцинации будут
Поздравления с Днем логопеда 14 ноября в стихах, прозе и открытках
Поздравления с Днем логопеда 14 ноября в стихах, прозе и открытках
Оберег из веток: простой способ защититься от сглаза
Оберег из веток: простой способ защититься от сглаза
Битва образов: лучшее за неделю — от гламура Леди Гаги до "уродливого" свитера Насти Ивлеевой
Битва образов: лучшее за неделю — от гламура Леди Гаги до
Таро-прогноз на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года

Еще по теме

Перспективный космический корабль «Федерация» испытают автономно и комплексно
СМИ узнали о работе «Роскосмоса» и РКК «Энергия» над лунным кораблем
Минобороны ведет работу по созданию самолетов с вертикальным взлетом для авианосца
Джефф Безос успешно слетал в космос за 10 минут