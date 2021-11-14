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Кристина Асмус нашла себе молодого любовника

Кристина Асмус нашла себе молодого любовника
Общественность гадает, с кем закрутила роман актриса Кристина Асмус. Пока Гарик Харламов гордо вышагивает рядом с новой возлюбленной Катериной Ковальчук, его бывшая жена продолжает играть в угадайку с поклонниками. Кристина Асмус отказывается называть имя нового любовника, хотя и утверждает, что давно не свободна, и все ее друзья и близкие давно знакомы с избранником. Широкая общественность, уставшая ждать признаний от звезды «Текста», принялась строить собственные предположения и записала в любовники Кристины женатого продюсера сериала «След» Бориса Кокина, у которого к тому же двое детей. Якобы, именно с ним блондинка гоняет на байке, прижимаясь к широкой спине.
Кристина Асмус Оказалось, что все совсем не так, и жена Кокина может успокоиться. У Асмус любовник на десять лет моложе 37-летнего продюсера и на шесть — самой Кристины. Это 27-летний коллега по Театру Ермоловой Роман Евдокимов. Именно его «доктор Варя» из «Интернов» представила всем, кому сочла нужным, а те уже сообщили телеграм-каналу Star News, на который ссылается «КП». Отношения длятся уже около года, влюбленные боготворят друг друга, правда, не спешат съезжаться под одну крышу. Пока им хватает встреч на даче Евдокимова. Но и эта информация не может считаться официальной, пока Кристина не вышла вместе с новым возлюбленным в свет или не сообщила сама об отношениях.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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