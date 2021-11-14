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Ксения Собчак уверена, что ее много порочили

Ксения Собчак уверена, что ее много порочили
Ведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о своей репутации. Публика может считать, что ведущая высокомерна, холодна и абсолютно равнодушна к проблемам обычных жителей. Однако, сама Ксения так не думает и высказалась по этому поводу в личном блоге. Журналистка считает, что ее образ кардинально отличается от того, какой ее обычно представляют в обществе. Постепенно люди видят, как по-разному открывается ведущая на публике. Тому подтверждение рейтинг доверия к российским блогерам, составленным компанией Romir. В нем Ксения Анатольевна заняла почетное второе место, следуя за интервьюером Юрием Дудем. Узнав о приятной новости, она поспешила поделиться своим мнением по этому поводу в соцсетях: «Сколько лет народу внушают, что Собчак не любят и она «ужасная», и «ненавидит простой народ», и «закон не писан», но люди в разы умнее, чем власть о них думает. И все всё понимают, как говорит мой сосед по рейтингу».
Ксения Собчак 40-летняя блондинка рада, что тех, кто верит ей гораздо больше, чем хейтеров: «И это то, что дает мне огромную надежду на наше общее классное будущее». «Спасибо вам — зрители, подписчики — за доверие. Спасибо Romir за независимые исследования и репутацию», — обратилась к фолловерам она. «Как говорил Федор Михайлович Достоевский: «Есть три вещи, которых боится большинство людей: доверять, говорить правду и быть собой», — завершила свою пламенную речь Собчак, намекая на то, что перечисленные качества есть в ней самой. Напомним, телеведущая частенько высказывается на самые разные темы, не забывая задеть своих коллег. Так, под чутким взором Ксении находится Ольга Бузова, Ксения Бородина, Моргенштерн, Дава и другие. Однако, свои пылкие высказывания в сторону селебрити она не считает оскорблением, и не планирует становиться мягче. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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