Кузьминки осенние 14 октября: что можно и чего нельзя делать сегодня

Церковный праздник 14 ноября

Что можно делать, по церковному календарю, сегодня, 14 ноября 2021 года

Чего нельзя делать на Кузьминки осенние

Народные приметы на 14 ноября

Каждый год 14 ноября православные христиане чтят память чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана (Кузьмы и Демьяна). В народе этот церковный праздник всегда называют Кузьминки осенние. С этим торжеством издавна связанно множество примет, поверий и строгих запретов. Соблюдая их, можно не только без проблем прожить этот воскресный день, но еще и притянуть удачу в свою жизнь.14 ноября по религиозному календарю – День памяти святых чудотворцев Космы и Дамиана. Братья-близнецы жили на рубеже III и IV веков и были врачами.Родились в Ассии, в семье язычников. Отец детей скончался очень рано, поэтому их воспитанием занялась мать Феодотия. Она тайно от мужа исповедовала христианскую веру. Именно Феодотия приложила немалые усилия, чтобы ее дети изучили врачебное дело.Существует легенда, что именно за сильную веру во Христа Косма и Дамиан получили от Бога дар исцелять болезни. Братья были очень известными врачами. По преданию, даже после смерти их мощи совершают немало чудес.Интересно, что, умирая, Косма приказал не хоронить его рядом с братом. А все из-за случившегося однажды инцидента. К братьям пришла женщина, от лечения которой отказывались другие врачи. После исцеления она попросила Дамиана взять у нее три яйца. Мужчина так и сделал, но своими действиями спровоцировал осуждение со стороны брата.В народе день Кузьмы и Демьяна называли Осенними Кузьминками. Святые считались покровителями домашней птицы, ремесел и семейной жизни. Обязательно на Кузьминки крестьяне им молились об исцелении от душевных и телесных болезней, о помощи в трудном учении и просвещении разума, о мире в семье и любви между супругами.14 ноября было принято прикармливать дворового — духа, следящего за домашним скотом. Если дворовой был «лихим», обижающим животных, то проводили следующий обряд: садились верхом на самую нелюбимую дворовым лошадь, катались на ней по двору, при этом размахивая помелом и крича: «Батюшка дворовой, не разори двор и не погуби животину!» Другое помело обмакивали в деготь и размахивали им чуть ниже, надеясь попасть дворовому по лысине, с такой отметиной лихой дух сбегал со двора.14 ноября также отмечали куриные именины. Те, кто были побогаче, отправляли своим более бедным родственникам в подарок кур. Крестьянские женщины приносили их в этот день в дар боярыням (женам помещиков), а те в ответ их одаривали лентами. Таких «челобитных кур» было принято содержать в почете — кормить овсом, ячменем и никогда не убивать. А яйца, которые они несли, считали лечебными.14 ноября запрещено выкидывать куриное сердце. Наши прапрапрадеды считали: чтобы весь год быть здоровым, в этот день нужно съесть куриное мясо и потроха. Для этого они даже отправляли курицу в качестве подарка неимущим родственникам.Не следует в этот день ходить в баню с маленькими детьми. В народе верили: если вылить на землю воду, в которой купался ребёнок, можно лишить его защиты. С этого момента малыш начнёт болеть и станет капризным.Подавая милостыню 14 ноября, не стоит смотреть в глаза нищему — он может сглазить. Все остальные манипуляции с деньгами в этот день лучше приостановить и перенести. Особенно это касается крупных покупок — удачными их назвать будет нельзя.Если на Кузьминки шить и вязать, начнутся проблемы со зрением. Если 14 ноября устроить стирку, можно стать героем пересудов. А если самому обсуждать кого-то, то все, что будет сказано в негативном ключе, вернётся к сплетнику сторицей.Если днем стоит теплая погода, то зима будет теплой.Если пошел снег, то весной река разольется.Если на Кузьминки деревья полностью не сбросили листву — зима будет лютой, урожай не будет.Кузьма и Демьян «куют» свадьбу.К вечеру мороз ослабевает — к пасмурной погоде на следующий день.Петух стоит на одной ноге — к морозу.