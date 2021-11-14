Little Bug выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S в конце ноября





В середине октября разработчики из студии Buddy System анонсировали игру Little Bug для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Теперь объявлена дата релиза проекта — 26 ноября 2021 года.

Игра Little Bug представляет собой приключенческий платформер, в котором предстоит играть за девочку. Она в компании со световой сферой путешествует по миру, наполненному злыми духами. При помощи световой сферы девочка способна преодолевать различные препятствия. Ниже можно посмотреть трейлер, который разработчики Little Bug представили с анонсом даты релиза на Xbox.

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Little Bug вышла в Steam в 2018 году, и там у игры положительные отзывы.