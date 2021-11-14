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Лиза Арзамасова в день рождения сына высказалась о материнстве

Лиза Арзамасова в день рождения сына высказалась о материнстве
26-летняя актриса Лиза Арзамасова и 47-летний  Илья Авербух сегодня отмечают третий день рождения своего сына. Этому событию артистка посвятила публикацию. Елизавета Арзамасова родила сына Леву 14 августа, осчастливив мужа Илью Авербуха вторым наследником. Несмотря на то, что для актрисы это был первый малыш, она не стала уходить в отпуск по уходу за ребенком. Арзамасова продолжила работу и в театре, и в кино, да еще после спектаклей приходит поддерживать супруга на его проект «Ледниковый период». Так довольно незаметно для публики, но ощутимо для артистки прошли три месяца. Звезда запечатлелась для этого поста на скамье, примерив теплую куртку дудун оттенка экрю, а также трендовые сапоги в тон с подвернутым мягким голенищем.
Лиза Арзамасова «Чудесный день! Чудесный! ❤️☺️ Сегодня Лёвушке 3 месяца! Эти три месяца опровергают фразу «время летит». Время течёт плавно и вмещает в себя миллионы значимых секунд. 🙏🏻 А у Ильи сегодня завершающий показ «Анны Карениной». Успеха всей команде! 🙏🏻 А вчера был очередной показ «Ледникового» по 1 каналу, и один из номеров вернул меня в мой первый танец... Это было прекрасно! 🙏🏻❤️», поделилась молодая мама в Instagram. Ранее Лиза поделилась фото с подросшим Левой. Елизавета выбрала белый свитер в рубчик, а Льва одела в такой же трикотажный комбинезон. Дополнить осенний аутфит звезда решила молочным пуховиком и контрастной сумкой.
Лиза Арзамасова с сыном Левой «Пришли в гости к бабочке. Оделись в светлое, не договариваясь», — с юмором подписала кадр Арзамасова. Несмотря на то, что она снова не показала лицо мальчика, подписчики все равно пришли в восторг от увиденного.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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