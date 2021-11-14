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Лолита Милявская хочет устроить грандиозную пьянку в музее

Лолита Милявская хочет устроить грандиозную пьянку в музее
Певица Лолита Милявская рассказала, как отметит день рождения. 14 ноября свой день рождения отмечает певица Лолита. В 2021 году ей исполняется 58 лет. Свой праздник артистка встретила в Петербурге, где у нее до 16-го числа каждый день расписан концертами и спектаклями. Так что отмечает звезда, что называется, на работе. Как именно – она поделилась с журналистами. «Близкие и друзья приезжают, кто уже сейчас приехал с утра, кто подъезжает ближе к спектаклю, кто-то приедет завтра (15 ноября, — Прим. авт.). И завтра мы честно планируем небольшой обед — такой символический — и прогулки по музеям. Или выберем один музей, туда пойдем и сосредоточенно будем изучать прекрасное. Вот, таким образом. Я всегда шучу словами, что будет грандиозная пьянка, но это означает, что ее точно не будет. Потому что среди моих друзей уже все меньше даже просто тех, кто пригубляет», — рассказала Лолита Милявская ФАН.
Лолита Милявская Такой способ встречать день рождения певица объяснила не стремлением к здоровому образу жизни, а коронавирусом: пандемия настолько напугал артистку и ее близких, что они отказались от клубов и всевозможных массовых мероприятий. Однако, по словам именинницы, встреч с друзьями у нее будет много. В той же беседе Лолита отметила, что является абсолютно счастливым человеком, так как к своим годам научилась, не «ныть» по различным поводам, а благодарить высшие силы за то, что у нее есть. «Единственное мое главное желание — сохранить здоровье всем близким, мне, всем, кого я люблю, кого я знаю, кого не знаю, всем нормальным людям вокруг меня и, кончено, в первую очередь маме. Вы знаете, других желаний гораздо меньше», — призналась певица. Напомним, что к концу 2021 года Милявская похудела, постройнела, и выглядит наравне с более молодыми звездами.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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