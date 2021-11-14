Лолита решила поработать уборщицей

Певица нетривиально начала отмечать свой день рождения (см, видео)Лолита Милявская постоянно радует своих поклонников шутливыми видео. В своей день рождения она решила продолжить традицию веселить окружающих. Певицу с утра пораньше побывала в салоне, чтобы сделать себе новую стрижку. А вот дальше она вдруг схватила метелочку и совок и принялась убирать в салоне. Причем убрала не только свои отрезанные волосы, но и вообще все, что скопилось в салоне. «Тут еще бондинки были, не мои волосы!» — комментировала Лолита все свои действия.Поклонники, как обычно, тут же забросали Лолиту комплиментами в адрес ее чувства юмора и поздравлениями с днем рождения. Одним из первых поздравили Милявскую коллега Николай Басков, а также Эвелина Бледанс, Эммануил Виторган, Дарья Повереннова и многие другие селебрити.