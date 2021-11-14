Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лолита решила поработать уборщицей

Лолита решила поработать уборщицей
Певица нетривиально начала отмечать свой день рождения (см, видео)Лолита Милявская постоянно радует своих поклонников шутливыми видео. В своей день рождения она решила продолжить традицию веселить окружающих. Певицу с утра пораньше побывала в салоне, чтобы сделать себе новую стрижку. А вот дальше она вдруг схватила метелочку и совок и принялась убирать в салоне. Причем убрала не только свои отрезанные волосы, но и вообще все, что скопилось в салоне. «Тут еще бондинки были, не мои волосы!» — комментировала Лолита все свои действия.Поклонники, как обычно, тут же забросали Лолиту комплиментами в адрес ее чувства юмора и поздравлениями с днем рождения. Одним из первых поздравили Милявскую коллега Николай Басков, а также Эвелина Бледанс, Эммануил Виторган, Дарья Повереннова и многие другие селебрити.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

Последние новости

В Москве заработали передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД
В Москве заработали передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД
Лолита решила поработать уборщицей
Лолита решила поработать уборщицей
Новый трейлер Nobody Saves the World показал комбинирование форм в мультиплеере
Новый трейлер Nobody Saves the World показал комбинирование форм в
Животное-покровитель 2022 года
Животное-покровитель 2022 года
Битва платьев: Светлана Устинова против Саши Лусс
Битва платьев: Светлана Устинова против Саши Лусс
Разрушаем популярные стереотипы о Близнецах
Разрушаем популярные стереотипы о Близнецах
Игроки с консолями Xbox Series X массово жалуются на Battlefield 2042
Игроки с консолями Xbox Series X массово жалуются на Battlefield 2042
В Польше назвали три сценария развития миграционного кризиса на границе с Белоруссией
В Польше назвали три сценария развития миграционного кризиса на
В Иркутске росгвардеец защитил мальчика от напавшего на него мужчины
В Иркутске росгвардеец защитил мальчика от напавшего на него мужчины
В поселке Залари в групповой драке погибли двое рабочих
В поселке Залари в групповой драке погибли двое рабочих
СКР разыскивает свидетеля убийства в районе остановки трамвая «Кинотеатр Чайка»
СКР разыскивает свидетеля убийства в районе остановки трамвая
Какой церковный праздник отмечают верующие сегодня, 14 ноября
Какой церковный праздник отмечают верующие сегодня, 14 ноября

Топ на сегодня

Сын Максима Галкина собрал робота (видео)
Сын Максима Галкина собрал робота (видео)
Своя девчонка и богиня моды: как Зендая стала самой яркой звездой поколения Z
Своя девчонка и богиня моды: как Зендая стала самой яркой звездой
Елена Голунова в 53 года снова стала мамой
Елена Голунова в 53 года снова стала мамой
Обряды с первым снегом: на удачу, деньги и здоровье
Обряды с первым снегом: на удачу, деньги и здоровье
Ксения Собчак высмеяла пассию Тимати
Ксения Собчак высмеяла пассию Тимати

Еще по теме

Свой 53-й день рождения певица Лолита провела на работе
Лолита сплясала в аэропорту странный танец и шокировала пользователей социальная сеть Instagram
Лолита Милявская похвасталась сюрпризом от любимого
Лолита начала искать себе место на кладбище